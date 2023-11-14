Vivo, 45W GaN şarj aletini tanıttı: 20 dolara satışa çıkacak!

Vivo GaN şarj aleti özellikleri
Vivo’nun GaN şarj aleti, USB-C portu üzerinden 45W, USB-A portundan 44W güç sağlıyor. Her iki bağlantı noktası da kullanıldığında şarj cihazı USB-C portundan 35W, USB-A portundan 10W veriyor. Bu şarj aleti ile Vivo’nun en yeni telefonu X100 Pro, 21 dakikada %50’ye kadar şarj oluyor. Şarj cihazı, FlashCharge, UFCS, PD3.0 ve QC 2.0 gibi çeşitli şarj protokolleriyle uyumlu. Bu geniş uyumluluk, şarj cihazını akıllı telefonlar, tabletler, laptoplar ve akıllı saatler gibi çeşitli cihazların hızlı şarj edilmesi için uygun hale getiriyor.
GAN şarj cihazı, katlanabilir fiş tasarımına sahip olmasıyla rahatça taşınabilir ve kullanıcı dostu. Kablo 1.2 metre uzunluğunda. Şarj cihazı, dokuz katmanlı koruma sistemiyle de güvenliği ön planda tutuyor. Bu kapsamlı güvenlik sistemi, yüksek gerilim, akım, sıcaklık, yıldırım, elektromanyetik alan, kısa devre, düşük gerilim, elektrostatik boşalma durumları dahil çeşitli olası sorunlara karşı koruma sağlıyor.
Şarj aleti, 21 Kasım’da 20 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.