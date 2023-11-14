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    Vivo, 45W GaN şarj aletini tanıttı: 20 dolara satışa çıkacak!

    Vivo, Vivo X100 serisi akıllı telefonlarını tanıttığı etkinlikte uygun fiyatlı 45W GaN şarj aletini tanıttı. Vivo'nun çift portlu GaN şarj cihazı, yakında satışa çıkacak.
    vivo 45w gan şarj aleti Tam Boyutta Gör
    Vivo, 13 Kasım’da yeni amiral gemisi serisi Vivo X100, paslanmaz çelik kasalı Vivo Watch 3 ile birlikte 45W çift bağlantı noktalı GaN şarj aletini tanıttı. Vivo 45W Dual-Port GaN Charger, 20 dolara satışa çıkacak. Ön sipariş verenler daha da düşük fiyattan (16 dolar) GaN şarj cihazına sahip olabilecek.

    Vivo GaN şarj aleti özellikleri

    Vivo’nun GaN şarj aleti, USB-C portu üzerinden 45W, USB-A portundan 44W güç sağlıyor. Her iki bağlantı noktası da kullanıldığında şarj cihazı USB-C portundan 35W, USB-A portundan 10W veriyor. Bu şarj aleti ile Vivo’nun en yeni telefonu X100 Pro, 21 dakikada %50’ye kadar şarj oluyor. Şarj cihazı, FlashCharge, UFCS, PD3.0 ve QC 2.0 gibi çeşitli şarj protokolleriyle uyumlu. Bu geniş uyumluluk, şarj cihazını akıllı telefonlar, tabletler, laptoplar ve akıllı saatler gibi çeşitli cihazların hızlı şarj edilmesi için uygun hale getiriyor.

    GAN şarj cihazı, katlanabilir fiş tasarımına sahip olmasıyla rahatça taşınabilir ve kullanıcı dostu. Kablo 1.2 metre uzunluğunda. Şarj cihazı, dokuz katmanlı koruma sistemiyle de güvenliği ön planda tutuyor. Bu kapsamlı güvenlik sistemi, yüksek gerilim, akım, sıcaklık, yıldırım, elektromanyetik alan, kısa devre, düşük gerilim, elektrostatik boşalma durumları dahil çeşitli olası sorunlara karşı koruma sağlıyor.

    Şarj aleti, 21 Kasım’da 20 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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