Tam Boyutta Gör Vivo, 13 Kasım’da yeni amiral gemisi serisi Vivo X100, paslanmaz çelik kasalı Vivo Watch 3 ile birlikte 45W çift bağlantı noktalı GaN şarj aletini tanıttı. Vivo 45W Dual-Port GaN Charger, 20 dolara satışa çıkacak. Ön sipariş verenler daha da düşük fiyattan (16 dolar) GaN şarj cihazına sahip olabilecek.

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Vivo GaN şarj aleti özellikleri

Vivo’nun GaN şarj aleti, USB-C portu üzerinden 45W, USB-A portundan 44W güç sağlıyor. Her iki bağlantı noktası da kullanıldığında şarj cihazı USB-C portundan 35W, USB-A portundan 10W veriyor. Bu şarj aleti ile Vivo’nun en yeni telefonu X100 Pro, 21 dakikada %50’ye kadar şarj oluyor. Şarj cihazı, FlashCharge, UFCS, PD3.0 ve QC 2.0 gibi çeşitli şarj protokolleriyle uyumlu. Bu geniş uyumluluk, şarj cihazını akıllı telefonlar, tabletler, laptoplar ve akıllı saatler gibi çeşitli cihazların hızlı şarj edilmesi için uygun hale getiriyor.

GAN şarj cihazı, katlanabilir fiş tasarımına sahip olmasıyla rahatça taşınabilir ve kullanıcı dostu. Kablo 1.2 metre uzunluğunda. Şarj cihazı, dokuz katmanlı koruma sistemiyle de güvenliği ön planda tutuyor. Bu kapsamlı güvenlik sistemi, yüksek gerilim, akım, sıcaklık, yıldırım, elektromanyetik alan, kısa devre, düşük gerilim, elektrostatik boşalma durumları dahil çeşitli olası sorunlara karşı koruma sağlıyor.

Şarj aleti, 21 Kasım’da 20 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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Vivo, 45W GaN şarj aletini tanıttı: 20 dolara satışa çıkacak!