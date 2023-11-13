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    Tek şarjla 16 gün dayanan eSIM'li Vivo Watch 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Vivo, X100 serisi amiral gemisi akıllı telefonların yanında yeni akıllı saatini tanıttı. BlueOS'li Vivo Watch 3 modeli, AMOLED ekran, eSIM desteği, 16 güne kadar pil ömrü ile geliyor.
    Vivo Watch 3 tanıtıldı işte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo, beklendiği üzere 13 Kasım’da Vivo 100 serisinin yanı sıra paslanmaz çelik kasalı akıllı saat Vivo Watch 3’ü tanıttı. 1.43 inç kavisli AMOLED ekrana sahip dairesel kadran tasarımına sahip olan saat, silikon ve deri kayış seçenekleriyle geliyor.

    Vivo Watch 3, ilk bakışta önceki modele kıyasla daha ince form faktörüne sahip. Arayüzde ve diğer işlevlerde gezinmek için üstte paslanmaz çelik yapıda crown ve sağda altta fiziksel bir düğmeye sahip. Akıllı saatin 1.43 inç dairesel ekranının üst kısmı kavisli geliyor. Ekran, 466 x 466 çözünürlüğünde ve her zaman açık ekran modunu destekliyor.

    Sağlık ve fitness özelliklerine değinecek olursak, Vivo’nun yeni akıllı saati, kalp atış hızı takibi ve SpO2 sensörüyle donatılmış ve anormal dalgalanmalar tespit ettiğinde kullanıcıyı uyandırıyor. Saat, aynı zamanda uyku, stres, adet döngüsü takibi yapabiliyor. İşitme koruması için yüksek gürültü seviyelerini de algılayabiliyor. Özelleştirilebilir egzersiz planlarının yanı sıra 100’den fazla egzersiz modunu destekliyor.

    BlueOS ile gelen saatte kullanıcılar kartlarını saklayabiliyor, bilek hareketiyle ekranı kontrol edebiliyor, QR kodla ödeme yapabiliyor. Saat, eller serbest arama için eSIM desteğiyle geliyor. 4GB depolama 64MB bellek ile gelen saat, tek şarjla 16 gün pil ömrü sunan 505 mAh bataryaya sahip.

    Vivo Watch 3 fiyatı

    vivo watch 3 fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Vivo Watch 3 akıllı saat, siyah, ay ışığı, yıldız ışığı ve parlak ay olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Fiyatlandırma şu şekilde:
    • vivo Watch 3 (Bluetooth + Yumuşak kauçuk kayış): 150 dolar
    • vivo Watch 3 (Bluetooth + Deri kayış): 164 dolar
    • vivo Watch 3 (eSIM + Yumuşak kauçuk kayış): 178 dolar
    • vivo Watch 3 (eSIM + Deri kayış): 191 dolar

    Vivo Watch 3 özellikleri

    vivo watch 3 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.43 inç, 466x466 piksel, AMOLED, AOD
    • Bellek ve depolama: 64MB RAM, 4GB depolama
    • Sensörler: İvmeölçer, jiroskop, kalp atış hızı, barometre, pusula, altimetre, SpO2
    • Fitness: 100’den fazla spor modu, profesyonel antrenör ve planlar
    • Bağlanabilirlik: LTE, eSIM, Bluetooth 5.2 LE, NFC
    • Batarya: 505mAh (eSIM ile 7 gün, Bluetooth ile 16 gün)
    • Diğer: Sesli arama için hoparlör ve mikrofon
    • Suya dayanıklılık: 50 metre
    • İşletim sistemi: BlueOS
    • Boyut ve ağırlık: 46.1 x 46.1 x 13.75mm, 36 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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