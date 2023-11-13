Tek şarjla 16 gün dayanan eSIM'li Vivo Watch 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Vivo, beklendiği üzere 13 Kasım’da Vivo 100 serisinin yanı sıra paslanmaz çelik kasalı akıllı saat Vivo Watch 3’ü tanıttı. 1.43 inç kavisli AMOLED ekrana sahip dairesel kadran tasarımına sahip olan saat, silikon ve deri kayış seçenekleriyle geliyor.

Vivo Watch 3, ilk bakışta önceki modele kıyasla daha ince form faktörüne sahip. Arayüzde ve diğer işlevlerde gezinmek için üstte paslanmaz çelik yapıda crown ve sağda altta fiziksel bir düğmeye sahip. Akıllı saatin 1.43 inç dairesel ekranının üst kısmı kavisli geliyor. Ekran, 466 x 466 çözünürlüğünde ve her zaman açık ekran modunu destekliyor.

Sağlık ve fitness özelliklerine değinecek olursak, Vivo’nun yeni akıllı saati, kalp atış hızı takibi ve SpO2 sensörüyle donatılmış ve anormal dalgalanmalar tespit ettiğinde kullanıcıyı uyandırıyor. Saat, aynı zamanda uyku, stres, adet döngüsü takibi yapabiliyor. İşitme koruması için yüksek gürültü seviyelerini de algılayabiliyor. Özelleştirilebilir egzersiz planlarının yanı sıra 100’den fazla egzersiz modunu destekliyor.

BlueOS ile gelen saatte kullanıcılar kartlarını saklayabiliyor, bilek hareketiyle ekranı kontrol edebiliyor, QR kodla ödeme yapabiliyor. Saat, eller serbest arama için eSIM desteğiyle geliyor. 4GB depolama 64MB bellek ile gelen saat, tek şarjla 16 gün pil ömrü sunan 505 mAh bataryaya sahip.

Vivo Watch 3 fiyatı

Tam Boyutta Gör Vivo Watch 3 akıllı saat, siyah, ay ışığı, yıldız ışığı ve parlak ay olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Fiyatlandırma şu şekilde:

vivo Watch 3 (Bluetooth + Yumuşak kauçuk kayış): 150 dolar

vivo Watch 3 (Bluetooth + Deri kayış): 164 dolar

vivo Watch 3 (eSIM + Yumuşak kauçuk kayış): 178 dolar

vivo Watch 3 (eSIM + Deri kayış): 191 dolar

Vivo Watch 3 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 1.43 inç, 466x466 piksel, AMOLED, AOD

: 1.43 inç, 466x466 piksel, AMOLED, AOD Bellek ve depolama : 64MB RAM, 4GB depolama

: 64MB RAM, 4GB depolama Sensörler : İvmeölçer, jiroskop, kalp atış hızı, barometre, pusula, altimetre, SpO2

: İvmeölçer, jiroskop, kalp atış hızı, barometre, pusula, altimetre, SpO2 Fitness : 100’den fazla spor modu, profesyonel antrenör ve planlar

: 100’den fazla spor modu, profesyonel antrenör ve planlar Bağlanabilirlik : LTE, eSIM, Bluetooth 5.2 LE, NFC

: LTE, eSIM, Bluetooth 5.2 LE, NFC Batarya : 505mAh (eSIM ile 7 gün, Bluetooth ile 16 gün)

: 505mAh (eSIM ile 7 gün, Bluetooth ile 16 gün) Diğer : Sesli arama için hoparlör ve mikrofon

: Sesli arama için hoparlör ve mikrofon Suya dayanıklılık : 50 metre

: 50 metre İşletim sistemi : BlueOS

: BlueOS Boyut ve ağırlık: 46.1 x 46.1 x 13.75mm, 36 g

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