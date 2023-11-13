Tek şarjla 16 gün dayanan eSIM'li Vivo Watch 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Vivo Watch 3, ilk bakışta önceki modele kıyasla daha ince form faktörüne sahip. Arayüzde ve diğer işlevlerde gezinmek için üstte paslanmaz çelik yapıda crown ve sağda altta fiziksel bir düğmeye sahip. Akıllı saatin 1.43 inç dairesel ekranının üst kısmı kavisli geliyor. Ekran, 466 x 466 çözünürlüğünde ve her zaman açık ekran modunu destekliyor.
Sağlık ve fitness özelliklerine değinecek olursak, Vivo’nun yeni akıllı saati, kalp atış hızı takibi ve SpO2 sensörüyle donatılmış ve anormal dalgalanmalar tespit ettiğinde kullanıcıyı uyandırıyor. Saat, aynı zamanda uyku, stres, adet döngüsü takibi yapabiliyor. İşitme koruması için yüksek gürültü seviyelerini de algılayabiliyor. Özelleştirilebilir egzersiz planlarının yanı sıra 100’den fazla egzersiz modunu destekliyor.
BlueOS ile gelen saatte kullanıcılar kartlarını saklayabiliyor, bilek hareketiyle ekranı kontrol edebiliyor, QR kodla ödeme yapabiliyor. Saat, eller serbest arama için eSIM desteğiyle geliyor. 4GB depolama 64MB bellek ile gelen saat, tek şarjla 16 gün pil ömrü sunan 505 mAh bataryaya sahip.
Vivo Watch 3 fiyatı
- vivo Watch 3 (Bluetooth + Yumuşak kauçuk kayış): 150 dolar
- vivo Watch 3 (Bluetooth + Deri kayış): 164 dolar
- vivo Watch 3 (eSIM + Yumuşak kauçuk kayış): 178 dolar
- vivo Watch 3 (eSIM + Deri kayış): 191 dolar
Vivo Watch 3 özellikleri
- Ekran: 1.43 inç, 466x466 piksel, AMOLED, AOD
- Bellek ve depolama: 64MB RAM, 4GB depolama
- Sensörler: İvmeölçer, jiroskop, kalp atış hızı, barometre, pusula, altimetre, SpO2
- Fitness: 100’den fazla spor modu, profesyonel antrenör ve planlar
- Bağlanabilirlik: LTE, eSIM, Bluetooth 5.2 LE, NFC
- Batarya: 505mAh (eSIM ile 7 gün, Bluetooth ile 16 gün)
- Diğer: Sesli arama için hoparlör ve mikrofon
- Suya dayanıklılık: 50 metre
- İşletim sistemi: BlueOS
- Boyut ve ağırlık: 46.1 x 46.1 x 13.75mm, 36 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.