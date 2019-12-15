vivo X30 Pro'nun zoom yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, yeni orta-üst seviye akıllı telefon modeli X30 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Kamera odaklı bir model olan X30 Pro, 64 MP ana kamera ve 60x hibrit zoom yapabilen 13 MP periskop kameranın dahil olduğu üç veya dörtlü arka kamera kurulumu ile oldukça iddialı.

vivo'nun Ürün Müdürü, X30 Pro'nun resmi tanıtımından hemen önce cihazın kamera yeteneklerini ortaya koyan bazı fotoğraflar yayınladı. Şirket buna benzer birkaç fotoğrafı geçtiğimiz haftalarda da yayınlamıştı.

Pekin'de çekilen bu fotoğrafların ilkinde binalara dair silüetlerinden başka neredeyse hiçbir detay hiç gözükmüyor, zoom uygulandığındaysa en uzaktaki binanın üstündeki logo bile yüksek çözünürlüklü halde görülebiliyor. Fotoğrafların Weibo'ya yüklenirken bir miktar sıkıştırma işleminden geçtiğini ve orijinal hali kadar kaliteli olmadıklarını da göz önüne alırsak sonuç hayli başarılı.

Bunların dışında cihaza dair en önemli detaylardan biri Samsung'un orta seviye cihazlara 5G teknolojisini taşıyan yeni yonga seti Exynos 980'den gücünü alıyor olması.

https://www.gsmarena.com/vivo_x30_pro_sample_photos_arisse_teasing_the_zoom_capabilities-news-40577.php

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, yarın yani'ta tanıtılacak.