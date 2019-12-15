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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    vivo X30 Pro'nun zoom yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınlandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi vivo'nun Ürün Müdürü, X30 Pro'nun resmi tanıtımından hemen önce cihazın zoom yeteneklerini ortaya koyan bazı fotoğraflar yayınladı.
    9 sa.
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    6
    9
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, yeni orta-üst seviye akıllı telefon modeli X30 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Kamera odaklı bir model olan X30 Pro, 64 MP ana kamera ve 60x hibrit zoom yapabilen 13 MP periskop kameranın dahil olduğu üç veya dörtlü arka kamera kurulumu ile oldukça iddialı.
    vivo'nun Ürün Müdürü, X30 Pro'nun resmi tanıtımından hemen önce cihazın kamera yeteneklerini ortaya koyan bazı fotoğraflar yayınladı. Şirket buna benzer birkaç fotoğrafı geçtiğimiz haftalarda da yayınlamıştı.
    vivo X30 Pro'nun zoom yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınlandı
     
    vivo X30 Pro'nun zoom yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınlandı
    vivo X30 Pro'nun zoom yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınlandı
    Pekin'de çekilen bu fotoğrafların ilkinde binalara dair silüetlerinden başka neredeyse hiçbir detay hiç gözükmüyor, zoom uygulandığındaysa en uzaktaki binanın üstündeki logo bile yüksek çözünürlüklü halde görülebiliyor. Fotoğrafların Weibo'ya yüklenirken bir miktar sıkıştırma işleminden geçtiğini ve orijinal hali kadar kaliteli olmadıklarını da göz önüne alırsak sonuç hayli başarılı.
    Bunların dışında cihaza dair en önemli detaylardan biri Samsung'un orta seviye cihazlara 5G teknolojisini taşıyan yeni yonga seti Exynos 980'den gücünü alıyor olması.
    X30 Pro, yarın yani 16 Aralık'ta tanıtılacak.

    https://www.gsmarena.com/vivo_x30_pro_sample_photos_arisse_teasing_the_zoom_capabilities-news-40577.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    atilasat 6 sa.
    DH'de kimley kimley yaçıyo öyle.700 nit paylaklık mı istiyon çen,kablosuz kulaklı da verçinler sana...
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    atilasat 6 sa.
    DH'de kimley kimley yaçıyo öyle.700 nit paylaklık mı istiyon çen,kablosuz kulaklı da verçinler sana...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    atilasat 6 sa.
    DH'de kimley kimley yaçıyo öyle.700 nit paylaklık mı istiyon çen,kablosuz kulaklı da verçinler sana...
    Yanıtla
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    Cengiz55 8 sa.
    Teknoloji Çin'de abi Amerika tırt oldu.
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    bjkyener 8 sa.
    100x zoom yapsa ne olur

    700 nit üzeri amoled ekran var mı
    ses kalitesi mükemmel mi
    karşıya iletilen ses nasıl
    karşıdan gelen ses nasıl
    kaliteli kablosuz kulaklık veriliyor mu
    5000 mah üzeri gerçek batarya var mı
    OIS var mı

    2 Yanıt Yanıtla
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    gently weeps 7 sa. bjkyener
    700 nit parlaklığı napacaksın merak ettim.

    60x hibrit yapıyor bi zahmet ois olsun kafaya bak

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    Kablosuz kulaklık bekliyor telefon içeriğinden birde sana birde laptop versinler olur mu
    Yanıtla +2
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    ungalath 7 sa. bjkyener
    yaş max 5
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mcebi001 8 sa.
    Vivo iç piyasaya yeniliği sunar, oppo ise onu dünyaya yayar biz oppo'yu bekleyelim bence...
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