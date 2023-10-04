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    Anlık Bildirim

    Vivo, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14'ün çıkış tarihini duyurdu

    Vivo telefonlar Android 14'e ne zaman güncellemeye başlayacak resmî olarak belli oldu. Şirket, Funtouch OS 14 güncellemesinin ne zaman dağıtılacağını açıkladı.  
    Vivo Android 14 Funtouch OS 14 ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Vivo, Android 14 tabanlı en yeni arayüzü olan Funtouch OS 14’ün yayınlanacağı tarihi paylaştı. Vivo telefonlar için Android 14 güncellemesi, 7 Ekim itibarıyla dağıtılmaya başlayacak.

    Vivo telefonlar 7 Ekim'de Android 14'e güncellemeye başlayacak

    Vivo, Android 14 alacak telefonların listesini, Funtouch OS 14 ile gelen yeni özellikleri henüz paylaşmadı. Yalnızca, güncellemenin daha sorunsuz bir deneyim sunacağı belirtildi. Ancak, yeni arayüzü deneyimleyen bir kullanıcı, Funtouch OS 14’ün ColorOS’e benzer yeni bir kontrol merkezinin yanı sıra hava durumu araç takımı, yeni batarya (pil) menüsü ve yeni logo içerdiğini paylaştı.

    Funtouch OS 14 önizleme programı geçtiğimiz ay X90 Pro için açıldı. Vivo, Vivo veya iQOO cihazları için güncelleme indirilebilir olduğunda kullanıcılara bildirim göndereceğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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