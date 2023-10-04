Vivo, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14'ün çıkış tarihini duyurdu

Vivo telefonlar 7 Ekim'de Android 14'e güncellemeye başlayacak
Vivo, Android 14 alacak telefonların listesini, Funtouch OS 14 ile gelen yeni özellikleri henüz paylaşmadı. Yalnızca, güncellemenin daha sorunsuz bir deneyim sunacağı belirtildi. Ancak, yeni arayüzü deneyimleyen bir kullanıcı, Funtouch OS 14’ün ColorOS’e benzer yeni bir kontrol merkezinin yanı sıra hava durumu araç takımı, yeni batarya (pil) menüsü ve yeni logo içerdiğini paylaştı.
Funtouch OS 14 önizleme programı geçtiğimiz ay X90 Pro için açıldı. Vivo, Vivo veya iQOO cihazları için güncelleme indirilebilir olduğunda kullanıcılara bildirim göndereceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.