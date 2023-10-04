Tam Boyutta Gör Vivo, Android 14 tabanlı en yeni arayüzü olan Funtouch OS 14’ün yayınlanacağı tarihi paylaştı. Vivo telefonlar için Android 14 güncellemesi, 7 Ekim itibarıyla dağıtılmaya başlayacak.

Vivo telefonlar 7 Ekim'de Android 14'e güncellemeye başlayacak

Vivo, Android 14 alacak telefonların listesini, Funtouch OS 14 ile gelen yeni özellikleri henüz paylaşmadı. Yalnızca, güncellemenin daha sorunsuz bir deneyim sunacağı belirtildi. Ancak, yeni arayüzü deneyimleyen bir kullanıcı, Funtouch OS 14’ün ColorOS’e benzer yeni bir kontrol merkezinin yanı sıra hava durumu araç takımı, yeni batarya (pil) menüsü ve yeni logo içerdiğini paylaştı.

Funtouch OS 14 önizleme programı geçtiğimiz ay X90 Pro için açıldı. Vivo, Vivo veya iQOO cihazları için güncelleme indirilebilir olduğunda kullanıcılara bildirim göndereceğini söyledi.

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Vivo, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14'ün çıkış tarihini duyurdu