Funtouch OS 14 tanıtıldı: İşte Android 14 alacak Vivo telefonlar

Tam Boyutta Gör Çinli OEM Vivo, Hindistan’da Android 14’ü temel alan yeni yüz Funtouch OS 14’ü tanıttı. Yeni güncelleme Vivo telefonların daha akıcı şekilde çalışmasını sağlamakla kalmıyor, yeni özelliklerle de getiriyor. İşte Android 14 ile Vivo telefonlara gelen yenilikler ve Android 14 alacak Vivo telefon modelleri:

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Funtouch OS 14 özellikleri, yenilikler

Funtouch OS 14’ün en dikkat çekici özelliği işletim sisteminin performansında iyileştirme sunan Smooth Envision. RAM kullanımını optimize edip gereksiz işlemleri azaltıyor. 8GB ve daha fazla bellekli akıllı telefonlarda 600MB’a kadar boş alan açabiliyor. Yeni App Retainer, beyaz listeye eklenen uygulamalara hızlı erişim sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Funtouch OS 14, görsel akıcılık sunarak en iyi kullanıcı deneyimini sunuyor. Bazı modeller için Motion Blur özelliğini getiriyor. Bu özellik, ekranda uygulamaları açarken veya kapatırken geçişleri daha yumuşak hale getirmek için akıllı algoritmalar kullanıyor. Motion Blur, 60Hz yenileme hızına sahip akıllı telefonlarda da çok iyi çalışıyor. Yenilenen mini pencere özelliği, çoklu görevlerin daha iyi gerçekleştirilmesini sağlıyor. Arka planda 12 aktif çalışan uygulama tutulabiliyor.

Kişiselleştirme noktasında, kilit ekran saat stili, seçilen düzen ve yazı tipi stiliyle özelleştirilebiliyor. Ayrıca her zaman ekranda görünen stiller ve minimalist bir tema getiriyor.

Tam Boyutta Gör Funtouch OS 14, kullanıcıların üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan benzersiz ve ilgi çekici içerikler oluşturmasını kolaylaştıran gelişmiş video düzenleme özellikleriyle birlikte geliyor. Kayıpsız dışa aktarma desteğiyle, kullanıcılar artık videoları orijinal kalitesinde dışa aktarabiliyor. Ayrıca kolay video düzenleme için 25 filtre mevcut.

Tam Boyutta Gör Gizlilik ve güvenlik tarafında, yeni Smart Mirroring özelliği kullanıcıların kişisel bilgilerini gizleyerek ekranlarını paylaşmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar fotoğraflarını artık ek bir şifre doğrulama adımıyla koruyabiliyor.

Funtouch OS 14 ne zaman çıkacak?

X90, X80, X80 Pro, V29 serisi, V27 serisi ve iQOO telefonlar dahil olmak üzere başka birçok cihaz Funtouch OS 14 güncellemesini alacak. Funtouch OS 14, Nisan 2024’e kadar kademeli olarak uyumlu telefonlara verilecek.

Android 14 alacak Vivo telefonlar

X90 Pro, X90 (2023 Ekim ortası)

X80 Pro (2023 Kasım ortası)

X80, V29 Pro, V27 Pro, V27 (2023 Aralık ortası)

X70 Pro+, X70 Pro, X70, V29e, V25 Pro, V25, T2 Pro 5G, Y100 (2024 Ocak ortası)

T2 5G, T2x 5G, T1 Pro 5G, T1, T1 5G, Y100A, Y56 5G (2024 Şubat ortası)

V23 Pro, V23 5G, V23e 5G (2024 Mart ortası)

X60 Pro+, X60 Pro, X60, Y75 5G (2024 Nisan ortası)

Y36, Y35 (2024 Nisan ortası)

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Funtouch OS 14 tanıtıldı: İşte Android 14 alacak Vivo telefonlar