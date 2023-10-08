Funtouch OS 14 tanıtıldı: İşte Android 14 alacak Vivo telefonlar

Funtouch OS 14’ün en dikkat çekici özelliği işletim sisteminin performansında iyileştirme sunan Smooth Envision. RAM kullanımını optimize edip gereksiz işlemleri azaltıyor. 8GB ve daha fazla bellekli akıllı telefonlarda 600MB’a kadar boş alan açabiliyor. Yeni App Retainer, beyaz listeye eklenen uygulamalara hızlı erişim sağlıyor.
Kişiselleştirme noktasında, kilit ekran saat stili, seçilen düzen ve yazı tipi stiliyle özelleştirilebiliyor. Ayrıca her zaman ekranda görünen stiller ve minimalist bir tema getiriyor.
Funtouch OS 14 ne zaman çıkacak?
X90, X80, X80 Pro, V29 serisi, V27 serisi ve iQOO telefonlar dahil olmak üzere başka birçok cihaz Funtouch OS 14 güncellemesini alacak. Funtouch OS 14, Nisan 2024’e kadar kademeli olarak uyumlu telefonlara verilecek.
Android 14 alacak Vivo telefonlar
X90 Pro, X90 (2023 Ekim ortası)
X80 Pro (2023 Kasım ortası)
X80, V29 Pro, V27 Pro, V27 (2023 Aralık ortası)
X70 Pro+, X70 Pro, X70, V29e, V25 Pro, V25, T2 Pro 5G, Y100 (2024 Ocak ortası)
T2 5G, T2x 5G, T1 Pro 5G, T1, T1 5G, Y100A, Y56 5G (2024 Şubat ortası)
V23 Pro, V23 5G, V23e 5G (2024 Mart ortası)
X60 Pro+, X60 Pro, X60, Y75 5G (2024 Nisan ortası)
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.