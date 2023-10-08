Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Funtouch OS 14 tanıtıldı: İşte Android 14 alacak Vivo telefonlar

    Vivo, Android 14 tabanlı yeni arayüz Funtouch 14'ü tanıttı. Şirket ayrıca Android 14 güncellemesi alacak Vivo telefonlar listesini planlanan yayınlanma tarihi bilgisiyle paylaştı.
    Vivo Funtouch OS 14 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli OEM Vivo, Hindistan’da Android 14’ü temel alan yeni yüz Funtouch OS 14’ü tanıttı. Yeni güncelleme Vivo telefonların daha akıcı şekilde çalışmasını sağlamakla kalmıyor, yeni özelliklerle de getiriyor. İşte Android 14 ile Vivo telefonlara gelen yenilikler ve Android 14 alacak Vivo telefon modelleri:

    Funtouch OS 14 özellikleri, yenilikler

    Funtouch OS 14’ün en dikkat çekici özelliği işletim sisteminin performansında iyileştirme sunan Smooth Envision. RAM kullanımını optimize edip gereksiz işlemleri azaltıyor. 8GB ve daha fazla bellekli akıllı telefonlarda 600MB’a kadar boş alan açabiliyor. Yeni App Retainer, beyaz listeye eklenen uygulamalara hızlı erişim sağlıyor.

    funtouch os 14 yenilikler motion blur Tam Boyutta Gör
    Funtouch OS 14, görsel akıcılık sunarak en iyi kullanıcı deneyimini sunuyor. Bazı modeller için Motion Blur özelliğini getiriyor. Bu özellik, ekranda uygulamaları açarken veya kapatırken geçişleri daha yumuşak hale getirmek için akıllı algoritmalar kullanıyor. Motion Blur, 60Hz yenileme hızına sahip akıllı telefonlarda da çok iyi çalışıyor. Yenilenen mini pencere özelliği, çoklu görevlerin daha iyi gerçekleştirilmesini sağlıyor. Arka planda 12 aktif çalışan uygulama tutulabiliyor.

    Kişiselleştirme noktasında, kilit ekran saat stili, seçilen düzen ve yazı tipi stiliyle özelleştirilebiliyor. Ayrıca her zaman ekranda görünen stiller ve minimalist bir tema getiriyor.

    funtouch os 14 özellikleri video düzenleme Tam Boyutta Gör
    Funtouch OS 14, kullanıcıların üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymadan benzersiz ve ilgi çekici içerikler oluşturmasını kolaylaştıran gelişmiş video düzenleme özellikleriyle birlikte geliyor. Kayıpsız dışa aktarma desteğiyle, kullanıcılar artık videoları orijinal kalitesinde dışa aktarabiliyor. Ayrıca kolay video düzenleme için 25 filtre mevcut.
    funtouch os 14 gizlilik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Gizlilik ve güvenlik tarafında, yeni Smart Mirroring özelliği kullanıcıların kişisel bilgilerini gizleyerek ekranlarını paylaşmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar fotoğraflarını artık ek bir şifre doğrulama adımıyla koruyabiliyor.

    Funtouch OS 14 ne zaman çıkacak?

    X90, X80, X80 Pro, V29 serisi, V27 serisi ve iQOO telefonlar dahil olmak üzere başka birçok cihaz Funtouch OS 14 güncellemesini alacak. Funtouch OS 14, Nisan 2024’e kadar kademeli olarak uyumlu telefonlara verilecek.

    Android 14 alacak Vivo telefonlar

    • X90 Pro, X90 (2023 Ekim ortası)
    • X80 Pro (2023 Kasım ortası)
    • X80, V29 Pro, V27 Pro, V27 (2023 Aralık ortası)
    • X70 Pro+, X70 Pro, X70, V29e, V25 Pro, V25, T2 Pro 5G, Y100 (2024 Ocak ortası)
    • T2 5G, T2x 5G, T1 Pro 5G, T1, T1 5G, Y100A, Y56 5G (2024 Şubat ortası)
    • V23 Pro, V23 5G, V23e 5G (2024 Mart ortası)
    • X60 Pro+, X60 Pro, X60, Y75 5G (2024 Nisan ortası)
    • Y36, Y35 (2024 Nisan ortası)
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c5 lastik basıncı sermaye piyasası bölümü sıfır araç mtv kim öder 2 euro demir para bozdurma bu eylemi gerçekleştirmek için izne gereksiniminiz var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız