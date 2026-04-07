Vivo, Android 17 geliştirici betasını iki cihaza sundu

Vivo, Vivo X300 Pro ve iQOO 15 için Android 17 developer preview programını duyurdu. Bu duyuru, Oppo, OnePlus ve Realme'nin amiral gemisi telefonları için geçen ay başlattığı Android 17 Beta 2 önizleme programlarının ardından geldi. Vivo X300 Pro veya iQOO 15 kulanıcısıysanız, kararlı sürümden önce Android 17 geliştirici önizleme programına kaydolabilir ve katılabilirsiniz.

Vivo'nun geliştirici destek ekibi, Vivo ve iQOO'nun en yeni amiral gemisi telefonları için Android 17 geliştirici önizlemesini resmen başlattı. Bu güncellemenin yalnızca geliştiriciler ve custom ROM'lar konusunda deneyimli ileri seviye kullanıcılar için tasarlandığını belirtmek gerekiyor. Daha önce geliştirici önizleme sürümünü yüklemediyseniz, açık beta veya kararlı sürümü beklemenizde fayda var.

Önizleme programı sürümü, Pixel telefonlar için yayınlanan Android 17 beta 2'ye dayanıyor. Bu çok erken bir sürüm olduğundan, bazı hatalar ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Zaten Vivo geliştirici ekibi de parmak izinin kullanılamaması, ekran görüntüsü alma özelliğinin çalışmaması, yüz tanımanın geçici olarak kullanılamaması, ana ekran düğmesinin ara sıra çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşılabileceğini söylüyor.

Android 17 beta 2’ye güncelleme adımları

Tam Boyutta Gör

Ayarlar > Ek Ayarlar > Yedekleme ve Sıfırlama > Yedekleme ve Geri Yükleme > kaydetmek istediğiniz dosyaları seçerek önemli verilerinizin yedeğini alın İşlem tamamlandıktan sonra, Vivo geliştirici sitesinden Android 17 beta 2 güncelleme dosyasını indirin Telefonunuzu bilgisayara bağlayın, indirilen yazılım dosyasını kopyalayıp telefonun depolama alanına yapıştırın Ayarlar > Sistem Yönetimi ve Yükseltme > Sistem Yükseltme > Yükseltme Ayarları > Yerel Yükseltme > indirilen paketi seçin İşlem tamamlandığında, Yeniden Başlat'a dokunun

Kararlı Android 16 sürümüne geri dönmek isterseniz, Vivo geliştirici sitesine göz atabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: