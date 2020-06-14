Vivo'dan orta seviye bir akıllı telefon: Vivo V19 Neo tanıtıldı!

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Çinli teknoloji şirketi Vivo, zaten kalabalık olan orta seviye telefon pazarına bir akıllı telefon daha ekledi. V19 Neo olarak adlandırılan telefon Filipinler'de piyasaya sürüldü. Orta seviye bir telefon olan Vivo V19 Neo'da Snapdragon 675'ten güç alacak. Telefonun batarya kapasitesi ise 4500 mAh.

Vivo V19 Neo teknik özellikleri ve fiyatı

Telefon işlemci kısmında, 2 adet performans odaklı Kryo 460 ve 6 adet verimlilik odaklı Kryo 460 çekirdekleri içeren Snapdragon 675 yonga seti bulunuyor. Telefonda Android 10 tabanlı Funtouch OS 10 yüklü olarak gelecek.

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Telefon 8GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip. FHD + çözünürlüğe sahip 6.44 inçlik Super AMOLED ekranın alt tarafında ise biyometrik doğrulama için parmak izi okuyucu bulunuyor. Sağ üst köşede yer alan ön kamera ise Süper Gece Selfie özelliğine sahip ve 32MP çözünürlük sunuyor.

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Arkada ise 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı, 2MP makro ve 2MP derinlik lenslerinin olduğu L formlu dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

Vivo V19 Neo, 18W hızlı şarj desteği ile 4.500 mAh batarya içeriyor.

Telefonun şu an yaklaşık olarak 360 $ seviyelerinde.

https://www.gsmarena.com/vivo_v19_neo_specs_price-news-43753.php

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