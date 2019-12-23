Google'sız Huawei Mate 30 Pro, Ocak'ta Türkiye'de

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ABD’nin Çin’e uyguladığı yaptırım nedeniyle Google lisansına sahip olmayan Android işletim sistemli Huawei Mate 30 Pro, Ocak ayında Türkiye’de satışa sunulacak. Telefonda Google servisleri bulunmayacak.

Google, Rekabet Kurumu’nun kestiği cezaya rest olarak yeni tanıtılacak Android telefonlara Türkiye’de lisans vermeyeceğini açıkladı. Bu nedenle markası fark etmeksizin yeni tanıtılacak Türkiye’deki Android cihazlarda Google servisleri bulunmayacak. Bu durum en çok Huawei’ye yaradı zira Huawei, ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle cihazlarını tüm ülkelerde Google servisleri olmadan satışa sunuyor. Türkiye’de tüm Android cihazlar için aynı durum söz konusu olduğu için firma Eylül ayında tanıttığı Huawei Mate 30 Pro’yu Türkiye’ye getirme girişiminde bulundu.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 30 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu"

Huawei Mate 30 Pro’nun Türkiye fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Telefonun İstanbul ve İzmir’deki deneyim ve servis merkezlerinde satışa sunulacağı belirtildi.

Cihazda Google Play Store yerine Huawei AppGallery yer alıyor. Huawei’in kendi tarayıcısı, asistanı, müzik ve video oynatıcısı, bulut depolama özellikleri ve Google’ın uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen Huawei servisleri ile birlikte geliyor.

Huawei Mate 30 Pro özellikleri:

Kirin 990 yonga seti

8 GB RAM, 128/256 GB depolama

6.5 inç OLED, 2400 x 1176 px

4500 mAh batarya, 40W Hızlı Şarj

Arka kamera (DXOMARK puanı: 121):

40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS

8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, OIS, 3x optical zoom

40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF

3D TOF camera

Ön kamera (DXOMARK puanı: 93):

32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm

3D TOF camera