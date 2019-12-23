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    Google'sız Huawei Mate 30 Pro, Ocak'ta Türkiye'de

    Google servisleri bulunmayan Huawei Mate 30 Pro, Ocak ayında satışa sunulacak. Huawei Mate 30 Pro, Google servisleri yerine Huawei'in kendi geliştirdiği servisleri barındırıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Google'sız Huawei Mate 30 Pro, Ocak'ta Türkiye'de
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    ABD’nin Çin’e uyguladığı yaptırım nedeniyle Google lisansına sahip olmayan Android işletim sistemli Huawei Mate 30 Pro, Ocak ayında Türkiye’de satışa sunulacak. Telefonda Google servisleri bulunmayacak.

    Google, Rekabet Kurumu’nun kestiği cezaya rest olarak yeni tanıtılacak Android telefonlara Türkiye’de lisans vermeyeceğini açıkladı. Bu nedenle markası fark etmeksizin yeni tanıtılacak Türkiye’deki Android cihazlarda Google servisleri bulunmayacak. Bu durum en çok Huawei’ye yaradı zira Huawei, ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle cihazlarını tüm ülkelerde Google servisleri olmadan satışa sunuyor. Türkiye’de tüm Android cihazlar için aynı durum söz konusu olduğu için firma Eylül ayında tanıttığı Huawei Mate 30 Pro’yu Türkiye’ye getirme girişiminde bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 30 Pro'nun DXOMARK puanı belli oldu"

    Huawei Mate 30 Pro’nun Türkiye fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Telefonun İstanbul ve İzmir’deki deneyim ve servis merkezlerinde satışa sunulacağı belirtildi.

    Cihazda Google Play Store yerine Huawei AppGallery yer alıyor. Huawei’in kendi tarayıcısı, asistanı, müzik ve video oynatıcısı, bulut depolama özellikleri ve Google’ın uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen Huawei servisleri ile birlikte geliyor.

    Huawei Mate 30 Pro özellikleri:

    • Kirin 990 yonga seti
    • 8 GB RAM, 128/256 GB depolama
    • 6.5 inç OLED,  2400 x 1176 px
    • 4500 mAh batarya, 40W Hızlı Şarj 
    • Arka kamera (DXOMARK puanı: 121):

    40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS
    8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, OIS, 3x optical zoom
    40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF
    3D TOF camera

    • Ön kamera (DXOMARK puanı: 93):

    32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
    3D TOF camera



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    STMUS 20 dk.
    Bu tür olaylardan haberi olmayan kitle alır anca, o da ne kadar olur bilmem.
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    Whippoorwill 42 dk.
    Huawei servislerinin genel performansını görmek için iyi bir deneyim olacak. Birinci telefon olarak kimse almaz gibime geliyor orası ayrı konu.
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    nick bırakmamışsınız lan 43 dk. yeni yorumcu
    8999 liradan satsınlar. geldikleri gibi gitsinler.

    bu telefonun ederi max. 5500-6500 liradır türkiye koşullarında.
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    TITAN 47 dk.
    çöp bi telefon google olmadan
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    smart1978 53 dk.
    Fiyati ucuz olmali malum Google hizmetleri resmi olarak desteklenmiyor.

    Casuslukta yine riskli. Artik Turkiye cihazlarinda Cin devleti istedigi gibi cirit ataak telefonlarla ... Kapali sistem !
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    koyunsayar 43 dk. smart1978
    Nasıl olmalı ? Avrupa'da bile 1100 eurodan satmaya çalışıyorlar note10 plus daha.hesapli.
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    SC0RPI0N 1 sa.
    Temiz iş kendi uygulamalarinida koymazsa playstore indir devam et
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    WmGMD 10 dk. SC0RPI0N
    Öyle indirip kullanamiyorsunuz hocam
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    Relax Relax 1 sa.
    Hiç inandırıcı değil.
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    theJuDGe_41 1 sa. Relax Relax
    Cihazın Ocak 2020'de Türkiye'ye geleceği bilgisi Huawei tarafından iletildi. Dedikodu, tahmin, söylenti haberi değil.
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    huawei, mate 30 pro türkiye ve
    8 etiket daha mate 30 pro ne zaman çıkacak ne zaman satışa sunulacak android google Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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