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    Vivo'nun yeni katlanabilir telefonunun kamera özellikleri sızdırıldı

    Vivo'nun bu yıl içinde yeni bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya süreceği söyleniyor ve şirketin bu cihaza Vivo X Fold Plus ismini vermesi bekleniyor. İşte telefonun detayları:
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    Vivo'nun katlanabilir telefonunun kamera özellikleri sızdırıldı
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    Vivo'nun bir sonraki katlanabilir telefonu çok yakında piyasaya sürülebilir. Daha önceden bu telefonun X Fold S ismiyle piyasaya sürüleceği söylenmişti. Ancak yeni çıkan söylentilere göre cihaz, Vivo X Fold Plus ismiyle tanıtılacak.

    İşte Vivo X Fold Plus'ın beklenen özellikleri:

    Vivo, yeni katlanabilir telefonu X Fold Plus'ın lansman tarihini henüz açıklamadı. Ancak cihazın yakın bir zamanda tanıtılması bekleniyor. Cihazın arka tarafındadörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı iddia ediliyor. Bu iddialara göre kamera kurulumunda 50MP ana kamera, 2x zoomlu 12MP portre kamera, 48MP ultra geniş kamera ve 8MP periskop kamera yer alacak. Ayrıca cihazın 16MP ön kameraya sahip olması tahmin ediliyor. 

    Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alması beklenen telefon, 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4700 mAh pille gelebilir. Kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkması beklenen cihazın diğer detayları şu anda bilinmiyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 4 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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