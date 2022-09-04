Motorola Edge 30 Ultra'nın tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı

Motorola, yeni Edge serisi akıllı telefonlarını 8 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacak. Şirket, bu akıllı telefonların isimlerini henüz açıklamadı. Ancak bunlardan birinin, Evan Blass tarafından sızdırılan resmi bir videoda ortaya çıkan Edge 30 Ultra olması bekleniyor.

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İşte Motorola Edge 30 Ultra'nın beklenen teknik özellikleri:

Motorola Edge 30 Ultra, arka tarafında, 200MP kamera tarafından yönetilen üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Cihazın ayrıca 50MP ultra geniş kamera ve 12MP telefoto kameraya sahip olması muhtemel. Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inç 144Hz ekrana sahip olması beklenen cihaz ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcı ve 60MP ön kamera ile gelebilir.

Snapdragon 8+ Gen 1 SoC'den güç alacak telefon, yedi dakikada bir günlük güç sağlayabilen 125W şarjı destekleyecek ve 50W kablosuz şarjlı 4.610 mAh pile sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon bir USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj olacak ve Dolby Atmos desteği ile gelecek.

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