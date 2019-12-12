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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu

    Oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu ince bağlantı girişi ve arkaya dolanan yapısıyla oyuncuyu rahatsız etmiyor. Kablo bu yapıyı telefonun arka kısmına yapışan bir makara modülü ile sağlıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu

    Mobil cihazlar için en önemli aksesuarlardan birisi olan şarj kabloları da artık oyuncu sınıfına dahil olmaya başladı. Vivo oyuncular için hazırladığı yeni USB Tip-C şarj kablosunu duyurdu.

    İlginç ürün

    Başta Vivo modelleri ve IQOO oyuncu telefonları olmak üzere tüm uyumlu telefonlarda kullanılabilen USB Tip-C kablosu oyunculara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Jak girişi oldukça ince olan kablo hemen arkaya doğru kıvrılıyor. Arkada bir makaraya ulaşan kablo buradan aşağı doğru iniyor. Makara modülü telefona tutturulabiliyor.

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    Kablo 2A ve 44W seviyesine kadar hızlı şarj özelliğini destekliyor. 1.2 metre uzunluğunda olan kablonun kaplaması oldukça sert ve böylece dolaşmasının önüne geçiliyor. Kırmızı ve mavi renklerde üretilen oyuncu USB Tip-C kablosu 7.11 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/12/vivo-launches-a-mobile-gaming-oriented-type-c-data-cable/ Yorum Yaz
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    Galatas4ray 11 sa.
    Mobile canlı yayın yapanlar için güzel bir ürün.
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    zotacing 11 sa.
    Kırmızı ve mavi renklerde üretilen oyuncu USB Tip-C kablosu 7.11 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip.

    Türkiye fiyatını da yazalım tahmini; minimum 95TL

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