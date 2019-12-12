Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu

Mobil cihazlar için en önemli aksesuarlardan birisi olan şarj kabloları da artık oyuncu sınıfına dahil olmaya başladı. Vivo oyuncular için hazırladığı yeni USB Tip-C şarj kablosunu duyurdu.

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Başta Vivo modelleri ve IQOO oyuncu telefonları olmak üzere tüm uyumlu telefonlarda kullanılabilen USB Tip-C kablosu oyunculara kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Jak girişi oldukça ince olan kablo hemen arkaya doğru kıvrılıyor. Arkada bir makaraya ulaşan kablo buradan aşağı doğru iniyor. Makara modülü telefona tutturulabiliyor.

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Kablo 2A ve 44W seviyesine kadar hızlı şarj özelliğini destekliyor. 1.2 metre uzunluğunda olan kablonun kaplaması oldukça sert ve böylece dolaşmasının önüne geçiliyor. Kırmızı ve mavi renklerde üretilen oyuncu USB Tip-C kablosu 7.11 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/12/12/vivo-launches-a-mobile-gaming-oriented-type-c-data-cable/