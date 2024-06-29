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    Vivo Pad 3 tanıtıldı: Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası

    Vivo, yeni tableti Vivo Pad 3 modelini duyurdu. Peki 10.000mAh, Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlasıyla gelen tablet neler sunuyor? İşte Vivo Pad 3 özellikleri ve fiyatı...
    Vivo Pad 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, uzun bir bekleyişin ardından Vivo Pad 3 modelini resmen duyurdu. Peki Vivo Pad ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte Snapdragon 8s Gen 3, 44W hızlı şarj ve uygun fiyatıyla öne çıkan Vivo Pad 3 özellikleri ve fiyatı...

    Vivo Pad 3 neler sunuyor?

    Vivo Pad 3,ön yüzünde 2,8K (2800x1968 piksel) çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip. Ayrıca 12,05 inç boyutlarındaki bu panelin600 nit parlaklık ve HDR10 desteği taşıdığını belirtelim. 

    Vivo'nun yeni tableti, yalnızca 589 gram ağırlığında ve 6,57 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. 266,43 x 192 mm ölçülerinde olan tablet, 10.000 mAh kapasiteli büyük bir pil paketi ile geliyor. Üstelik 44W hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alan Vivo Pad 3, 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri ile destekleniyor. 

    Vivo Pad 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümünde Vivo Pad 3, dairesel tek sensörlü bir kurulumdan güç alıyor. Arkada 8MP, ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera sensörü mevcut.. Bu kurulumda ise 720p ve 1080p 60FPS video kaydı desteği mevcut. Vivo Pad 3, kutusundan Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, 6 hoparlörlü panoramik ses, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C bulunuyor. 
    • Ekran: 12,05 inç, LCD, 144Hz yenileme hızı, 2,8K çözünürlük, 600 nit parlaklık
    • Ön Kamera: 5MP
    • Arka Kamera: 8MP + LED Flaş
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
    • RAM ve Bellek: 8GB / 12GB LPDDR5X
    • Depolama: 128GB / 256GB / 512GB
    • Pil Kapasitesi ve Şarj: 10000 mAh 44W
    • İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4
    • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

    Vivo Pad 3 fiyatı:

    Vivo Pad 3, 8/12GB RAM ve 128/256/512GB olmak üzere birden fazla sürümde geliyor. An itibarıyla Çin pazarında ön siparişe açılan tabletin fiyatı 343 dolardan başlayacak. Ülkemize ne zaman ulaşacağı ise henüz paylaşılmadı. 

    • vivo Pad3 (12GB+512GB): Yaklaşık 467 dolar
    • vivo Pad3 (12GB+256GB): Yaklaşık 426 dolar
    • vivo Pad3 (8GB+256GB): Yaklaşık 385 dolar
    • vivo Pad3 (8GB+128GB): Yaklaşık 343 dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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