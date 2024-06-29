Vivo Pad 3 tanıtıldı: Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası

Vivo Pad 3 neler sunuyor?
Vivo Pad 3,ön yüzünde 2,8K (2800x1968 piksel) çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip. Ayrıca 12,05 inç boyutlarındaki bu panelin, 600 nit parlaklık ve HDR10 desteği taşıdığını belirtelim.
Vivo'nun yeni tableti, yalnızca 589 gram ağırlığında ve 6,57 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. 266,43 x 192 mm ölçülerinde olan tablet, 10.000 mAh kapasiteli büyük bir pil paketi ile geliyor. Üstelik 44W hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alan Vivo Pad 3, 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri ile destekleniyor.
- Ekran: 12,05 inç, LCD, 144Hz yenileme hızı, 2,8K çözünürlük, 600 nit parlaklık
- Ön Kamera: 5MP
- Arka Kamera: 8MP + LED Flaş
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- RAM ve Bellek: 8GB / 12GB LPDDR5X
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB
- Pil Kapasitesi ve Şarj: 10000 mAh 44W
- İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C
Vivo Pad 3 fiyatı:
Vivo Pad 3, 8/12GB RAM ve 128/256/512GB olmak üzere birden fazla sürümde geliyor. An itibarıyla Çin pazarında ön siparişe açılan tabletin fiyatı 343 dolardan başlayacak. Ülkemize ne zaman ulaşacağı ise henüz paylaşılmadı.
- vivo Pad3 (12GB+512GB): Yaklaşık 467 dolar
- vivo Pad3 (12GB+256GB): Yaklaşık 426 dolar
- vivo Pad3 (8GB+256GB): Yaklaşık 385 dolar
- vivo Pad3 (8GB+128GB): Yaklaşık 343 dolar
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.