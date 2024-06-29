Vivo Pad 3 tanıtıldı: Snapdragon 8s Gen 3 ve daha fazlası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, uzun bir bekleyişin ardından Vivo Pad 3 modelini resmen duyurdu. Peki Vivo Pad ailesinin en yeni üyesi neler sunuyor? ​​​​​​İşte Snapdragon 8s Gen 3, 44W hızlı şarj ve uygun fiyatıyla öne çıkan Vivo Pad 3 özellikleri ve fiyatı...

Vivo Pad 3 neler sunuyor?

Vivo Pad 3,ön yüzünde 2,8K (2800x1968 piksel) çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan LCD ekrana sahip. Ayrıca 12,05 inç boyutlarındaki bu panelin, 600 nit parlaklık ve HDR10 desteği taşıdığını belirtelim.

Vivo'nun yeni tableti, yalnızca 589 gram ağırlığında ve 6,57 mm gibi etkileyici bir kalınlığa sahip. 266,43 x 192 mm ölçülerinde olan tablet, 10.000 mAh kapasiteli büyük bir pil paketi ile geliyor. Üstelik 44W hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Qualcomm'un en yeni yonga setlerinden Snapdragon 8s Gen 3 platformundan güç alan Vivo Pad 3, 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümünde Vivo Pad 3, dairesel tek sensörlü bir kurulumdan güç alıyor. Arkada 8MP, ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera sensörü mevcut.. Bu kurulumda ise 720p ve 1080p 60FPS video kaydı desteği mevcut. Vivo Pad 3, kutusundan Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, 6 hoparlörlü panoramik ses, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C bulunuyor.

Ekran : 12,05 inç, LCD, 144Hz yenileme hızı, 2,8K çözünürlük, 600 nit parlaklık

: 12,05 inç, LCD, 144Hz yenileme hızı, 2,8K çözünürlük, 600 nit parlaklık Ön Kamera: 5MP

5MP Arka Kamera: 8MP + LED Flaş

8MP + LED Flaş İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM ve Bellek: 8GB / 12GB LPDDR5X

8GB / 12GB LPDDR5X Depolama: 128GB / 256GB / 512GB

128GB / 256GB / 512GB Pil Kapasitesi ve Şarj: 10000 mAh 44W

10000 mAh 44W İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4

Android 14 tabanlı OriginOS 4 Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C

Vivo Pad 3 fiyatı:

Vivo Pad 3, 8/12GB RAM ve 128/256/512GB olmak üzere birden fazla sürümde geliyor. An itibarıyla Çin pazarında ön siparişe açılan tabletin fiyatı 343 dolardan başlayacak. Ülkemize ne zaman ulaşacağı ise henüz paylaşılmadı.

vivo Pad3 (12GB+512GB): Yaklaşık 467 dolar

vivo Pad3 (12GB+256GB): Yaklaşık 426 dolar

vivo Pad3 (8GB+256GB): Yaklaşık 385 dolar

vivo Pad3 (8GB+128GB): Yaklaşık 343 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Vivo Pad 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı