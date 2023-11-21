Tam Boyutta Gör Vivo X100 ve X100 Pro’nun ardından tanıtılacak X100 Ultra ile birlikte sahne alacak yeni cihazlardan birisi de Vivo Pad 3 olacak. DCS’nin Çin’de popüler sosyal ağ platformu Weibo üzerinden paylaştığı bilgiye göre, Vivo Pad 3 MediaTek’in en güçlü işlemcisiyle gelecek.

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Dimensity 9300 ile geliyor

Vivo Pad 3, yakın zamanda duyurulan MediaTek Dimensity 9300 işlemci ile gelecek. Bu, tabletin üst düzey amiral gemisi sınıfı olacağı anlamına geliyor. Bu yılın başlarında Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle gelen Vivo Pad 2’nin yerini alacak.

Dimensity 9300, Çinli üreticinin en yeni amiral gemisi cihazları Vivo X100 ve Vivo X100 Pro’ya güç veren işlemci. Nisan 2024’te tanıtılması beklenen X100 serisinin en üst modeli Vivo X100 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği söyleniyor. Vivo Pad 3, yüksek ihtimal bu cihazla birlikte tanıtılacak. Ancak yeni katlanabilir telefon modelleri X Fold 3 ve X Flip 2 aynı etkinlikte mi tanıtılacak belli değil.

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Vivo Pad 3, MediaTek'in en güçlü işlemcisiyle geliyor