Vivo Pad 3, MediaTek'in en güçlü işlemcisiyle geliyor

Dimensity 9300 ile geliyor
Vivo Pad 3, yakın zamanda duyurulan MediaTek Dimensity 9300 işlemci ile gelecek. Bu, tabletin üst düzey amiral gemisi sınıfı olacağı anlamına geliyor. Bu yılın başlarında Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle gelen Vivo Pad 2’nin yerini alacak.
Dimensity 9300, Çinli üreticinin en yeni amiral gemisi cihazları Vivo X100 ve Vivo X100 Pro’ya güç veren işlemci. Nisan 2024’te tanıtılması beklenen X100 serisinin en üst modeli Vivo X100 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği söyleniyor. Vivo Pad 3, yüksek ihtimal bu cihazla birlikte tanıtılacak. Ancak yeni katlanabilir telefon modelleri X Fold 3 ve X Flip 2 aynı etkinlikte mi tanıtılacak belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.