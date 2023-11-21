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    Anlık Bildirim

    Vivo Pad 3, MediaTek'in en güçlü işlemcisiyle geliyor

    Vivo, yakın zamanda X100 ve X100 Pro'yu tanıttı. Serinin en üst modeli olacak X100 Ultra birlikte Vivo Pad 3'ün tanıtılmasını bekleniyor. Vivo Pad 3, üst seviye tabletler arasında yerini alacak.
    Vivo Pad 3 işlemcisi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Vivo X100 ve X100 Pro’nun ardından tanıtılacak X100 Ultra ile birlikte sahne alacak yeni cihazlardan birisi de Vivo Pad 3 olacak. DCS’nin Çin’de popüler sosyal ağ platformu Weibo üzerinden paylaştığı bilgiye göre, Vivo Pad 3 MediaTek’in en güçlü işlemcisiyle gelecek.

    Dimensity 9300 ile geliyor

    Vivo Pad 3, yakın zamanda duyurulan MediaTek Dimensity 9300 işlemci ile gelecek. Bu, tabletin üst düzey amiral gemisi sınıfı olacağı anlamına geliyor. Bu yılın başlarında Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle gelen Vivo Pad 2’nin yerini alacak.

    Dimensity 9300, Çinli üreticinin en yeni amiral gemisi cihazları Vivo X100 ve Vivo X100 Pro’ya güç veren işlemci. Nisan 2024’te tanıtılması beklenen X100 serisinin en üst modeli Vivo X100 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geleceği söyleniyor. Vivo Pad 3, yüksek ihtimal bu cihazla birlikte tanıtılacak. Ancak yeni katlanabilir telefon modelleri X Fold 3 ve X Flip 2 aynı etkinlikte mi tanıtılacak belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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