Üst seviye Vivo Pad 3 özellikleri ortaya çıktı

Vivo Pad 3 üst seviyeye oynayacak
Ürün hakkında gelen son sızıntı Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Çinli teknoloji devinin yaklaşmakta olan tabletinin amiral gemisi sınıfı bir işlemci olan MediaTek Dimensity 9300 yongasıyla donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca tabletin her köşesinde yuvarlatılmış köşelere sahip olacak uzun bir ekrana sahip olacağı da aktarılıyor. MediaTek’in Dimensity 9300’ün Snapdragon 8 Gen 3’e karşı konumlandırdığını da belirtelim.
Bunun dışında cihazın selefine kıyasla gelişmiş performans ve hızlı şarj özelliğine sahip olması bekleniyor. Öte yandan şirketin üzerinde çalıştığı söylenen tek tablet bu değil. Vivo görünüşe göre iQOO alt markasıyla da yeni bir tablet piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu cihazın adı açıklanmasa da, 8,8 inçlik büyük bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor.
Geçmiş söylentiler Vivo Pad 3'ün Vivo X Fold 3 ile birlikte duyurulacağını ima ediliyordu. Dolayısıyla iki cihazın da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenebilir. Şimdilik ürün hakkında bir fiyat bilgisi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.