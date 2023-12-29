Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Vivo’nun yeni bir üst düzey tablet modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Söz konusu cihazın Vivo Pad 3 olması bekleniyor ve bazı temel özellikleri kısa bir süre önce sosyal mecralarda paylaşıldı. Öte yandan aktarılanlara göre şirketin yakında piyasaya sürmeyi planladığı tek tablet bu değil.

Vivo Pad 3 üst seviyeye oynayacak

Ürün hakkında gelen son sızıntı Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Çinli teknoloji devinin yaklaşmakta olan tabletinin amiral gemisi sınıfı bir işlemci olan MediaTek Dimensity 9300 yongasıyla donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca tabletin her köşesinde yuvarlatılmış köşelere sahip olacak uzun bir ekrana sahip olacağı da aktarılıyor. MediaTek’in Dimensity 9300’ün Snapdragon 8 Gen 3’e karşı konumlandırdığını da belirtelim.

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Bunun dışında cihazın selefine kıyasla gelişmiş performans ve hızlı şarj özelliğine sahip olması bekleniyor. Öte yandan şirketin üzerinde çalıştığı söylenen tek tablet bu değil. Vivo görünüşe göre iQOO alt markasıyla da yeni bir tablet piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu cihazın adı açıklanmasa da, 8,8 inçlik büyük bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

Geçmiş söylentiler Vivo Pad 3'ün Vivo X Fold 3 ile birlikte duyurulacağını ima ediliyordu. Dolayısıyla iki cihazın da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenebilir. Şimdilik ürün hakkında bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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Üst seviye Vivo Pad 3 özellikleri ortaya çıktı