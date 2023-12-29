Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Üst seviye Vivo Pad 3 özellikleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Vivo’nun yeni bir ürünü gün yüzüne çıktı. Vivo Pad 3 olduğu belirtilen tabletin kısa bir süre önce teknik özelliklerinin bir kısmı sosyal mecralarda paylaşıldı.
    Üst seviye Vivo Pad 3 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Vivo’nun yeni bir üst düzey tablet modeli üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Söz konusu cihazın Vivo Pad 3 olması bekleniyor ve bazı temel özellikleri kısa bir süre önce sosyal mecralarda paylaşıldı. Öte yandan aktarılanlara göre şirketin yakında piyasaya sürmeyi planladığı tek tablet bu değil.

    Vivo Pad 3 üst seviyeye oynayacak

    Ürün hakkında gelen son sızıntı Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Çinli teknoloji devinin yaklaşmakta olan tabletinin amiral gemisi sınıfı bir işlemci olan MediaTek Dimensity 9300 yongasıyla donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca tabletin her köşesinde yuvarlatılmış köşelere sahip olacak uzun bir ekrana sahip olacağı da aktarılıyor. MediaTek’in Dimensity 9300’ün Snapdragon 8 Gen 3’e karşı konumlandırdığını da belirtelim.

    Bunun dışında cihazın selefine kıyasla gelişmiş performans ve hızlı şarj özelliğine sahip olması bekleniyor. Öte yandan şirketin üzerinde çalıştığı söylenen tek tablet bu değil. Vivo görünüşe göre iQOO alt markasıyla da yeni bir tablet piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu cihazın adı açıklanmasa da, 8,8 inçlik büyük bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor.

    Geçmiş söylentiler Vivo Pad 3'ün Vivo X Fold 3 ile birlikte duyurulacağını ima ediliyordu. Dolayısıyla iki cihazın da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenebilir. Şimdilik ürün hakkında bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tırrik ne demek yapı kredi hesap hareketleri silme aq ne demek rexapin 2,5 mg kaç günde etki eder aspat ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Genel Omix X600
    Genel Omix X600
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız