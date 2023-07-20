iPad Air rakibi Vivo Pad Air ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Tablet pazarında rekabet tüm hızıyla devam ederken üreticiler farklı modellerle ilgi çekmeye çalışıyor. Vivo markasının üzerinde çalıştığı yeni tablet modeli Vivo Pad Air sertifikasyon onaylarında görünmeye başladı.

Vivo Pad Air neler sunuyor?

Vivo Pad Air modeli Çinli markaların tablet yarışında kendisine pay arayacak. Xiaomi Pad 6 Max, Redmi Pad 2, OPPO Pad Air gibi yeni modeller önümüzdeki aylarda çıkması beklenen modeller arasında.

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Cihaz daha önce de Google destekli cihaz veri tabanında ortaya çıkmıştı. Cihazda 44W hızlı şarj desteği göze çarpıyor. Bu seviye Vivo Pad 2 ile aynı. Muhtemelen benzer özellikleri taşıyan ancak incelik konusunda iddialı bir cihaz bizi bekliyor.

Hatırlatmak açısından cihaz 1.968 x 2.800 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, HDR10 teknolojisi ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip 12.1 inç LCD ekran gibi özelliklere sahipti. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Vivo Pad Air yanında Vivo X100 akıllı telefon serisi ve Vivo Watch 3 modelleri de olacak.

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