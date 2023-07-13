Vivo'dan üçüncü tablet geliyor: Vivo Pad Air için geri sayım başladı

Google Play tarafından desteklenen cihazlar listesinde Vivo Pad Air isimli bir tablet ortaya çıktı. Ne yazık ki PA2353 model numarasıyla listelenen ürün hakkında hiçbir detay yok. Şirket de henüz çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
Vivo Pad 2'nin özelliklerini miras alabilir
Yeni tablet muhtemelen Vivo Pad 2'nin bazı özelliklerini miras alacak. Hatırlatmak açısından cihaz 1.968 x 2.800 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, HDR10 teknolojisi ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip 12.1 inç LCD ekranla geldiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)