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    Vivo'dan üçüncü tablet geliyor: Vivo Pad Air için geri sayım başladı

    Vivo'nun yeni tabletini önümüzdeki birkaç hafta içinde tanıtması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala Vivo Pad Air olarak anılan model Google Play destekli cihazlar listesinde göründü.
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    Vivo'dan 3. tablet geliyor: Vivo Pad Air için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    Vivo markası hatırlayacağınız üzere Vivo Pad isimli ilk tabletinin geçen yıl Nisan ayında piyasaya sürmüştü. Çinli marka bu yıl ise Vivo Pad 2 modelini piyasaya sürdü. Görünüşe bakılırsa şirket yakında üçüncü tabletini çıkararak ürün kataloğunu genişletecek.

    Google Play tarafından desteklenen cihazlar listesinde Vivo Pad Air isimli bir tablet ortaya çıktı. Ne yazık ki PA2353 model numarasıyla listelenen ürün hakkında hiçbir detay yok. Şirket de henüz çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

    Vivo'dan 3. tablet geliyor: Vivo Pad Air için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör

    Vivo Pad 2'nin özelliklerini miras alabilir

    Yeni tablet muhtemelen Vivo Pad 2'nin bazı özelliklerini miras alacak. Hatırlatmak açısından cihaz 1.968 x 2.800 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, HDR10 teknolojisi ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip 12.1 inç LCD ekranla geldiğini belirtelim.

    Vivo'dan 3. tablet geliyor: Vivo Pad Air için geri sayım başladı Tam Boyutta Gör
    MediaTek'in Dimensity 9000 platformunu temel alan cihaz 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ile sunuldu. Diğer özelliklerini 13 + 2 megapiksel çift arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 44W hızlı şarj destekli 10.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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