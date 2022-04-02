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    Galaxy Watch 5 pil ömrü konusunda kullanıcıları memnun edecek

    Samsung en son akıllı saatlerinde Wear OS işletim sistemine geçse de Galaxy Watch 4 pil ömrü ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Şirket Galaxy Watch 5'te bu şikayetleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.
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    Galaxy Watch 5 pil ömrü konusunda kullanıcıları memnun edecek
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    Samsung bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Watch 4 ile Wear OS işletim sistemine geçiş yapmıştı. Ancak bu değişim akıllı saatin pil ömrüne olumsuz yansıdı. Güney Koreli şirket çıkaracağı yeni modellerde bu sorunu çözecek.

    Samsung yeni nesil akıllı saatlerini daha yüksek kapasiteli pillerle donatacak. Daha önce Galaxy Watch 5'in 40 mm'lik versiyonunun 276 mAh pil içereceği ortaya çıkmıştı. Kıyaslama açısından mevcut modelin 247 mAh pil taşıdığını hatırlatalım.

    Galaxy Watch 5 pil ömrü konusunda kullanıcıları memnun edecek
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    Pil kapasiteleri %10-12 oranında artıyor

    Şimdi ise 44 mm'lik modelin pil kapasitesi ortaya çıktı. Safety Korea veritabanı 397 mAh'lik bir bataryaya işaret ediyor. Yani bu modelde de önceki versiyona göre (361 mAh) iyileştirme söz konusu. Pil kapasitelerinde %10-12 oranında bir artıştan bahsediyoruz. 

    Elbette ki batarya kapasitesi pil ömrünü etkileyen tek parametre değil. Dolayısı ile Galaxy Watch 5'in nasıl bir performans göstereceğini piyasaya sürüldükten sonra göreceğiz. Ancak akıllı saat Galaxy Watch 4 serisinde ortaya çıkan tüm  pil ömrü şikayetlerini sona erdirebilir.

    Galaxy Watch 5 serisinin 2022'nin ikinci yarısında çıkış yapması bekleniyor.

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    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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