Galaxy Watch 5 pil ömrü konusunda kullanıcıları memnun edecek

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Samsung bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Watch 4 ile Wear OS işletim sistemine geçiş yapmıştı. Ancak bu değişim akıllı saatin pil ömrüne olumsuz yansıdı. Güney Koreli şirket çıkaracağı yeni modellerde bu sorunu çözecek.

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Samsung yeni nesil akıllı saatlerini daha yüksek kapasiteli pillerle donatacak. Daha önce Galaxy Watch 5'in 40 mm'lik versiyonunun 276 mAh pil içereceği ortaya çıkmıştı. Kıyaslama açısından mevcut modelin 247 mAh pil taşıdığını hatırlatalım.

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Pil kapasiteleri %10-12 oranında artıyor

Şimdi ise 44 mm'lik modelin pil kapasitesi ortaya çıktı. Safety Korea veritabanı 397 mAh'lik bir bataryaya işaret ediyor. Yani bu modelde de önceki versiyona göre (361 mAh) iyileştirme söz konusu. Pil kapasitelerinde %10-12 oranında bir artıştan bahsediyoruz.

Elbette ki batarya kapasitesi pil ömrünü etkileyen tek parametre değil. Dolayısı ile Galaxy Watch 5'in nasıl bir performans göstereceğini piyasaya sürüldükten sonra göreceğiz. Ancak akıllı saat Galaxy Watch 4 serisinde ortaya çıkan tüm pil ömrü şikayetlerini sona erdirebilir.

Galaxy Watch 5 serisinin 2022'nin ikinci yarısında çıkış yapması bekleniyor.

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