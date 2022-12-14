Vivo S16 Pro'nun tasarımı sızdırıldı: İşte görüntüleri

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Vivo, yeni bir akıllı telefon serisi çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen bilgiler Çinli şirketin Aralık ayında Vivo S16 serisini tanıtacağı yönünde. Lansman için geri sayıma geçilirken Steve Hemmerstoffer (OnLeaks), Vivo S16 Pro'nun render görüntülerini yayınladı.

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Cihaz tasarım olarak geçen yıl piyasaya sürülen Vivo S12'nin geliştirilmiş versiyonu gibi görünüyor. Arka panelinde halka LED flaş içeren üçlü kamera sistemi var. Kamera sensörleri büyük bir dikdörtgen modül içine dikey olarak sıralanmış durumda.

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Seride üç model yer alacak

Vivo S16 Pro'nun Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekran taşıyacağı söyleniyor. Akıllı telefon gücünü ise MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden alacak. Cihaz siyah, yeşil ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

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Stnadar Vivo S16'nın da S16 Pro'ya benzeyeceği bildiriliyor. Bunun dışında seride Vivo S16e adlı üçüncü bir model de yer alacak. Ancak bu cihazın bu ay S16 ve S16 Pro ile birlikte piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil.

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