Samsung, Galaxy S23 Plus isimlendirmesini Pro olarak değiştirebilir

Tam Boyutta Gör Galaxy S22 ailesi Samsung’un en başarılı Android telefon ailesinden birisi oldu. Kamera tarafında dikkat çeken seri Galaxy S22 Ultra ile önemli bir adım atarken yaklaşmakta olan Galaxy S23 serisinin de ileriye doğru benzer bir adım atması bekleniyor. Öte yandan yeni haberler Samsung’un Galaxy S23 ailesinin isimlendirmesini değiştirebileceğini ifade ediyor.

Phonearena’nın haberine göre halihazırda bulunan Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra modelleri kullanıcılar nezdinde farklı yaklaşımlara sahip. Üst seviye isteyenler Ultra modeline, güncel ve güçlü bir model isteyenler ise normal Galaxy S22 modeline yöneliyor. Ancak tercih tarafında Galaxy S22 Plus’ın geri planda kaldığı bildiriliyor. Buradaki sorun ise Plus modelinin normal modele oranla sadece biraz daha büyük olması ancak ekstra özellikler sunmaması olarak ifade ediliyor.

Galaxy S22 Plus isim değiştirebilir

Tam Boyutta Gör Esasında benzer problem iPhone 14 serisinde de var. Bildiğiniz gibi iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri kuvvetli satışlar gösterse de iPhone 14 Plus bu modellerin gerisinde kalıyor. Bu bağlamda Samsung’un Galaxy S23 serisinde Plus modeli yerine “Pro” olarak adlandırılan bir modelin getirilebileceği belirtiliyor. Ancak şimdilik bu konuda herhangi bir sızıntı veya resmi bir doğrulama söz konusu değil.

Buradaki pazarlama eksikliği aslında sadece kullanıcı algısından ibaret de değil. Hatırlanacağı üzere Galaxy S22 serisinin ilk üç ayda yaklaşık 8,2 milyon adet sattığı biliniyor. Bu satış sayısının 6,7 milyonu S22 ve Ultra modelinden gelirken kalanı Plus modelinden gelmişti. Dolayısıyla kullanıcıların Plus modelini daha az tercih ettiği açıkça ortada. Elbette bu sadece isimlendirmeden de kaynaklanmıyor. Dediğimiz gibi sadece normal modelden daha büyük diye ekstra 200 Euro biraz fazla bir miktar. Sonuç olarak Samsung'un Plus modelini yeniden ele alması muhtemel görünüyor.

