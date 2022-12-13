Samsung, Galaxy S23 Plus isimlendirmesini Pro olarak değiştirebilir

Phonearena’nın haberine göre halihazırda bulunan Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra modelleri kullanıcılar nezdinde farklı yaklaşımlara sahip. Üst seviye isteyenler Ultra modeline, güncel ve güçlü bir model isteyenler ise normal Galaxy S22 modeline yöneliyor. Ancak tercih tarafında Galaxy S22 Plus’ın geri planda kaldığı bildiriliyor. Buradaki sorun ise Plus modelinin normal modele oranla sadece biraz daha büyük olması ancak ekstra özellikler sunmaması olarak ifade ediliyor.
Galaxy S22 Plus isim değiştirebilir
Buradaki pazarlama eksikliği aslında sadece kullanıcı algısından ibaret de değil. Hatırlanacağı üzere Galaxy S22 serisinin ilk üç ayda yaklaşık 8,2 milyon adet sattığı biliniyor. Bu satış sayısının 6,7 milyonu S22 ve Ultra modelinden gelirken kalanı Plus modelinden gelmişti. Dolayısıyla kullanıcıların Plus modelini daha az tercih ettiği açıkça ortada. Elbette bu sadece isimlendirmeden de kaynaklanmıyor. Dediğimiz gibi sadece normal modelden daha büyük diye ekstra 200 Euro biraz fazla bir miktar. Sonuç olarak Samsung'un Plus modelini yeniden ele alması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...