Tam Boyutta Gör Vivo S17 serisi üç modelden oluşacak; S17, S17 Pro ve S17e. 1 Haziran’da piyasaya sürülmesi beklenen Vivo S17 Pro, V2284A model numarasıyla 3C sertifikası sitesinde ortaya çıktı. Telefon, Vivo S16 Pro’ya kıyasla önemli ölçüde daha hızlı şarj olacak.

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MediaTek Dimensity 7200 ile geliyor

Vivo S17 Pro, 80w hızlı şarjı destekleyen batarya ile gelecek. Daha önce ortaya çıkan Geekbench testine göre, S17 serisi MediaTek’in Dimensity 7200 işlemcisi ile gelecek. 50MP Sony IMX766V sensörünü taşıyan OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2x optik yakınlaştırma özellikli 12MP Sony IMX663 portre telefoto kamera, muhtemelen S17 Pro’nun kamera kurulumunu oluşturacak.

Bu arada S17e modelinin daha fazla özelliği biliniyor. Vivo S17e, 6.78 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekran ile gelecek. Dimensity 7200 işlemcili telefon, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB olmak üzere üç bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek. Telefon, 4600 mAh bataryadan güç alacak. Henüz detaylarını bilmediğimiz, 64MP + 2MP olmak üzere ikili kameraya sahip olacak.

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Vivo S17 Pro, yeni sertifikasını aldı: Daha hızlı şarj olacak