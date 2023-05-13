Vivo S17 Pro, yeni sertifikasını aldı: Daha hızlı şarj olacak

MediaTek Dimensity 7200 ile geliyor
Vivo S17 Pro, 80w hızlı şarjı destekleyen batarya ile gelecek. Daha önce ortaya çıkan Geekbench testine göre, S17 serisi MediaTek’in Dimensity 7200 işlemcisi ile gelecek. 50MP Sony IMX766V sensörünü taşıyan OIS destekli ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2x optik yakınlaştırma özellikli 12MP Sony IMX663 portre telefoto kamera, muhtemelen S17 Pro’nun kamera kurulumunu oluşturacak.
Bu arada S17e modelinin daha fazla özelliği biliniyor. Vivo S17e, 6.78 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekran ile gelecek. Dimensity 7200 işlemcili telefon, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB olmak üzere üç bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek. Telefon, 4600 mAh bataryadan güç alacak. Henüz detaylarını bilmediğimiz, 64MP + 2MP olmak üzere ikili kameraya sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.