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    Vivo Y78 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo, yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo Y78 5G'yi Çin'de tanıttı. MediaTek Dimensity 7020 işlemcili Android telefon, yurt dışında bütçe dostu modeller arasında.
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    vivo y78 5g tanıtıldı işte özellikleri fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, yeni Y serisi akıllı telefonunu çıkardı. Vivo Y78 Plus modelinden sonra tanıtılan Y78 5G, MediaTek’in Dimensity 7020 işlemcisi, 12GB’a kadar RAM, çift arka kamera kurulumu ile geliyor.

    Vivo Y78 fiyatı

    Vivo Y78 5G, Çin’de üç depolama seçeneğiyle satışa çıktı. 8GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı, 200 dolar civarında. 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB seçenekleri olacak ancak henüz fiyat açıklaması gelmedi. Telefonun siyah, mavi ve altın renk seçenekleri olacak.

    Y78 5G, 6.64 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekran ile geliyor. Telefonun ekran gövde oranı; %91. Dimensity 930 işlemcinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu Dimensity 7020 ile geliyor. 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, sekiz çekirdekli ve 2.2GHz hızda çalışıyor. Telefon, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile geliyor ve dahili alanı genişletmek isteyenler için microSD desteği mevcut.

    Y78, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi, çift bant WiFi desteği, yanda parmak izi okuyucu ile birlikte yapay zeka ile yüz tanıma, Vivo 78’in diğer özellikleri arasında. 50MP ana kamera + 2MP bokeh sensörü, telefonun arka kamera kurulumunu oluştururken, önde 8MP selfie kamera yer alıyor. Yazılım tarafında, telefon, Origin OS 3 ile özelleştirilen Android 13 üzerinde çalışıyor.

    Vivo Y78 5G özellikleri

    • Ekran: 6,64 inç, Full HD+, 120 Hz, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7020 (6nm)
    • Bellek: 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 2.2)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil, 2MP f/2.4 derinlik sensörü
    • Ön kamera: 8 MP f/2.0
    • Boyut ve ağırlık: 164.06x76.17x7.98 mm, 190 g
    • Batarya: 5000mAh pil, 44w hızlı şarj
    • Yazılım: OriginOS 3, Android 13
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 8 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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