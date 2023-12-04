Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo S18 serisinin kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun yeni seri hakkında detaylar ortaya çıktı. Vivo S18e, S18 ve S18 Pro telefonlarının yanında firmanın TWS 3e kulaklığının da çıkış tarihi belli oldu.

    Vivo S18 serisinin kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de oldukça aktif olan Vivo, çok yakında yeni Vivo S18 akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Seri üç modelden oluşacak: Vivo S18e, S18 ve S18 Pro. Ayrıca marka, S18 serisinin yanı sıra Vivo TWS 3e kulaklıklarını da duyuracak. Firma tarafından resmen onaylanan bu cihazların teknik özellikleri de fiyat performans bakımının güçlü cihazlara işaret ediyor gibi görünüyor.

    Vivo S18e özellikleri

    Vivo S18 serisinin kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Vivo S18e, düz bir ekran ve Aura LED flaşlı OIS özellikli çift kamera kurulumuna sahip yuvarlak bir kamera modülü ile donatılmış olarak gelecek. S18 serisinin başlangıç varyantı olan cihaz, yukarıdaki görüntüdeki gibi görünecek. Vivo S18e’nin 4.800mAh bataryaya sahip olacağı ve 80W hızlı şarj ile destekleneceği ise resmen firma tarafından doğrulanmış durumda. Bunlara ek olarak cihazın kalınlığının 7,69 mm olduğu beyaz, siyah ve mor gibi renk tonlarında geleceği de onaylanmış durumda.

    Vivo S18 ve S18 Pro özellikleri

    Vivo S18 serisinin kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Vivo'nun Marka ve Ürün Stratejisi Başkanı ve Genel Müdürü Jia Jingdong, Vivo S18'in Snapdragon 7 Gen 3 çipe sahip olduğunu doğruladı. Buna karşılık, S18 Pro daha güçlü Dimensity 9200 Plus ile gelecek. Ayrıca her iki telefonun da Huaxia Kırmızısı, Siyah, Mor ve Deniz Yeşili gibi tonlarda geleceğini açıkladı.

    Vivo S18 serisinin kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

    Vivo S18’in kamera özellikleri açıklanmamış olsa da ailenin en güçlüsü olan S18 Pro’nun 50 megapiksel ön kameraya ve arkada 50 megapiksel (Sony IMX920, ana sensör) + 50 megapiksel (Samsung JN1, ultra geniş) + 12 megapiksel (Sony IMX663, portre) üçlü kamera ünitesine sahip olduğu açıklandı. Buna ek olarak Vivo S18 serisi, diğer özelliklerin yanı sıra portre fotoğrafçılığı deneyimini geliştirebilecek altı milyar parametreye sahip şirketin Blue Heart AI modeliyle donatılacak.

    Vivo S18 serisinin kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Tasarım açısından Vivo S18 ve S18 Pro, S18e ile karşılaştırıldığında farklı görünüyor. Standart ve Pro varyantları, 120Hz yenileme hızını destekleyen kenarları kavisli OLED ekrana sahipken her iki cihazın da 80W şarj ile paketlenmesi bekleniyor. Bazı raporlar Pro modelinin 100W şarj sunabileceğini iddia etmişti.

    Şirket, Vivo TWS 3e kulaklıkların tasarımını ortaya çıkarırken, temel özelliklerinden hiçbirini doğrulamadı. Son olarak Vivo S18 serisi ve yan ürünler Çin'de 14 Aralık günü düzenlenecek bir etkinlik kapsamında tanıtılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    siskojahrein 2 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba sağa sola dönerken gelen tak sesi kılların arpa boyunu geçmesi batman oynama sırası otomobil ruhsatlı doblo klavyede fn tuşu yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 10C
    Redmi 10C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız