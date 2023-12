Vivo S18 serisinin kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Ülkemizde de oldukça aktif olan Vivo, çok yakında yeni Vivo S18 akıllı telefonlarının tanıtımını gerçekleştirecek. Seri üç modelden oluşacak: Vivo S18e, S18 ve S18 Pro. Ayrıca marka, S18 serisinin yanı sıra Vivo TWS 3e kulaklıklarını da duyuracak. Firma tarafından resmen onaylanan bu cihazların teknik özellikleri de fiyat performans bakımının güçlü cihazlara işaret ediyor gibi görünüyor.

Vivo S18e özellikleri

Vivo S18e, düz bir ekran ve Aura LED flaşlı OIS özellikli çift kamera kurulumuna sahip yuvarlak bir kamera modülü ile donatılmış olarak gelecek. S18 serisinin başlangıç varyantı olan cihaz, yukarıdaki görüntüdeki gibi görünecek. Vivo S18e’nin 4.800mAh bataryaya sahip olacağı ve 80W hızlı şarj ile destekleneceği ise resmen firma tarafından doğrulanmış durumda. Bunlara ek olarak cihazın kalınlığının 7,69 mm olduğu beyaz, siyah ve mor gibi renk tonlarında geleceği de onaylanmış durumda.

Vivo S18 ve S18 Pro özellikleri

Vivo'nun Marka ve Ürün Stratejisi Başkanı ve Genel Müdürü Jia Jingdong, Vivo S18'in Snapdragon 7 Gen 3 çipe sahip olduğunu doğruladı. Buna karşılık, S18 Pro daha güçlü Dimensity 9200 Plus ile gelecek. Ayrıca her iki telefonun da Huaxia Kırmızısı, Siyah, Mor ve Deniz Yeşili gibi tonlarda geleceğini açıkladı.

Vivo S18’in kamera özellikleri açıklanmamış olsa da ailenin en güçlüsü olan S18 Pro’nun 50 megapiksel ön kameraya ve arkada 50 megapiksel (Sony IMX920, ana sensör) + 50 megapiksel (Samsung JN1, ultra geniş) + 12 megapiksel (Sony IMX663, portre) üçlü kamera ünitesine sahip olduğu açıklandı. Buna ek olarak Vivo S18 serisi, diğer özelliklerin yanı sıra portre fotoğrafçılığı deneyimini geliştirebilecek altı milyar parametreye sahip şirketin Blue Heart AI modeliyle donatılacak.

Tasarım açısından Vivo S18 ve S18 Pro, S18e ile karşılaştırıldığında farklı görünüyor. Standart ve Pro varyantları, 120Hz yenileme hızını destekleyen kenarları kavisli OLED ekrana sahipken her iki cihazın da 80W şarj ile paketlenmesi bekleniyor. Bazı raporlar Pro modelinin 100W şarj sunabileceğini iddia etmişti.

Şirket, Vivo TWS 3e kulaklıkların tasarımını ortaya çıkarırken, temel özelliklerinden hiçbirini doğrulamadı. Son olarak Vivo S18 serisi ve yan ürünler Çin'de 14 Aralık günü düzenlenecek bir etkinlik kapsamında tanıtılacak.

