Bütçe amiral gemisi: Vivo V30 tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu

Vivo S18 serisinin çıkış tarihi ve tasarımı belli oldu
Vivo'nun paylaşımına göre Vivo S18 veya V30 serisi, markanın BlueLM adlı kendi yapay zekasıyla gelecek ve benzersiz yetenekler sunacak. Bu yeteneklerin neler olduğu veya BlueLM hakkında detaylar paylaşılmadı. Ancak yapay zekanın akıllı telefonlara da hakim olduğunu söylemek doğru olur. Kaçıranlar için Samsung'un da tüm Galaxy S24 modellerine üretken yapay zekayı tanıtacağı söyleniyor.
Vivo S18 beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Vivo S18, Snapdragon 7 Gen 3, 2.800 nit parlaklığa sahip OLED ekran ve 80W şarj destekli 5000mAh pil paketi ile tanıtılacak. Bu konfigürasyona ise 8 GB, 12 GB veya 16 GB olmak üzere üç RAM yapılandırması ve 256 GB veya 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği eşlik edecek.
Vivo S18 Pro'ya gelirsek, telefonun Dimensity 9200+ yonga setine ek olarak Vivo S18 ile benzer bellek yapılandırmasını koruyacağı söyleniyor. Kamera bölümünde ise 50MP Sony IMX920 ana kameradan destek alacağı doğrulandı. Bu, amiral gemisi Vivo X100 ile aynı. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.