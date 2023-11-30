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    Bütçe amiral gemisi: Vivo V30 tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu

    Vivo'nun merakla beklenen telefonları Vivo S18 veya V30 serisi için geri sayım başladı. Son olarak bütçe odaklı telefonların tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu. 
    Bütçe amiral gemisi: Vivo V30 tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Vivo, amiral gemisi Vivo X100 serisinin ardından odağını orta sınıf telefonlara çevirdi. Bu doğrultuda bir süredir sızıntılarla gündemde olan Vivo S18 (V30) serisinin önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Bugün erken saatlerde ise Vivo, Weibo üzerinden önemli detayların bulunduğu bir gönderi paylaştı.

    Vivo S18 serisinin çıkış tarihi ve tasarımı belli oldu

    Vivo'nun paylaşımına göre Vivo S18 veya V30 serisi, markanın BlueLM adlı kendi yapay zekasıyla gelecek ve benzersiz yetenekler sunacak. Bu yeteneklerin neler olduğu veya BlueLM hakkında detaylar paylaşılmadı. Ancak yapay zekanın akıllı telefonlara da hakim olduğunu söylemek doğru olur. Kaçıranlar için Samsung'un da tüm Galaxy S24 modellerine üretken yapay zekayı tanıtacağı söyleniyor.

    Bütçe amiral gemisi: Vivo V30 tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Vivo, S18 serisinin çıkış tarihi ve tasarımına da açıklık getirdi. Buna göre Vivo S18'in "önümüzdeki pazartesi", yani 4 Aralık'ta tanıtılacağı doğrulandı. Görüntüler ise, akıllı telefonların geniş bir kamera adasına sahip olacağını bizlere gösteriyor. Burada kare biçimli Aura Light ve üçlü kamera sistemi konumlandırılmış.

    Vivo S18 beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Vivo S18, Snapdragon 7 Gen 3, 2.800 nit parlaklığa sahip OLED ekran ve 80W şarj destekli 5000mAh pil paketi ile tanıtılacak. Bu konfigürasyona ise 8 GB, 12 GB veya 16 GB olmak üzere üç RAM yapılandırması ve 256 GB veya 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği eşlik edecek.

    Vivo S18 Pro'ya gelirsek, telefonun Dimensity 9200+ yonga setine ek olarak Vivo S18 ile benzer bellek yapılandırmasını koruyacağı söyleniyor. Kamera bölümünde ise 50MP Sony IMX920 ana kameradan destek alacağı doğrulandı. Bu, amiral gemisi Vivo X100 ile aynı. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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