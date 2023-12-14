Vivo S18 serisi tanıtıldı: Küresel pazarda da satışa çıkacak

Vivo, beklendiği üzere 14 Aralık’ta Vivo S18 serisini tanıttı. Vivo TWS 3e kulaklık modeliyle birlikte Vivo S18, S18 Pro ve S18e tanıtıldı. Markanın yakında Vivo V30 serisi altında global sürümlerini tanıtması da bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Vivo S18 ve S18 Pro, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma, 2800 nit parlaklık sağlayan 6.78 inç FHD+ 120Hz 60° kavisli AMOLED ekrana ve çift LED flaşlı 50MP otomatik odaklı ön kameraya sahip. S18 Pro, 16 GB'a kadar RAM, 4023 mm² VC buhar odası, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemciye sahip. Sony IMX920 sensörlü 50 MP ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP 2x telefoto portre kamera eşlik ediyor.

Düz S18 modeli, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor ve 16 GB'a kadar RAM'e sahip. OIS’li 50 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş kamera eşlik ediyor. S18 de S18 Pro da, 80W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryaya sahip.

S18e ise, 12 GB RAM'e sahip ve Dimensity 7200 işlemciden güç alıyor. 50 MP Sony LYT-600 sensörü, 2 MP derinlik sensörü ve 16 MP ön kamera telefonun kamera kurulumunu oluşturuyor. Telefon, 80W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh bataryaya sahip. S18 Pro ve S18e, toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip.

Vivo, hediye kulaklık veren yeni yıl kampanyasını başlattı 21 sa. önce eklendi

Vivo S18 fiyatı

Tam Boyutta Gör Vivo S18 ve S18 Pro, beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle gelirken, Vivo S18e modeli siyah, mor ve beyaz renkte satışa sunulacak. Vivo S18 serisi başlangıç fiyatı 296 dolar. 13 Ocak 2024’te çıkacak. Model, bellek ve depolamaya göre Vivo S18 fiyatlandırması şu şekilde:

Vivo S18

8GB + 256GB: 325 dolar

325 dolar 12GB + 256GB: 367 dolar

367 dolar 12GB + 512GB: 395 dolar

395 dolar 16GB + 512GB: 424 dolar

Vivo S18 Pro

12GB + 256GB: 452 dolar

452 dolar 12GB + 512GB: 494 dolar

494 dolar 16GB + 512GB: 522 dolar

Vivo S18e

12GB + 256GB: 296 dolar

296 dolar 12GB + 512GB: 325 dolar

Vivo S18 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.78 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 2800 nit, OLED

: 6.78 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 2800 nit, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ Bellek : 12GB / 16GB RAM LPDDR5x

: 12GB / 16GB RAM LPDDR5x Depolama : 256GB / 512GB UFS 3.1

: 256GB / 512GB UFS 3.1 Arka kamera : 50MP Sony IMX920 f/1.88 (birincil) + 50MP Samsung JN1 (ultra geniş) + 12MP Sony IMX663 f/1.98 (telefoto)

: 50MP Sony IMX920 f/1.88 (birincil) + 50MP Samsung JN1 (ultra geniş) + 12MP Sony IMX663 f/1.98 (telefoto) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 80W hızlı şarj

: 5000 mAh, 80W hızlı şarj Yazılım : Android 14, OriginOS 4

: Android 14, OriginOS 4 Diğer : USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü

: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü Boyut ve ağırlık: 164.36 x 75.1 x 7.45mm, 187.8 gr

Vivo S18 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.78 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 2800 nit, OLED

: 6.78 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 2800 nit, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Bellek : 8GB / 12GB / 16GB RAM LPDDR5

: 8GB / 12GB / 16GB RAM LPDDR5 Depolama : 256GB / 512GB UFS 3.1

: 256GB / 512GB UFS 3.1 Arka kamera : 50MP OmniVision OV50E f/1.88 (birincil) + 8MP OmniVision OV08D10 f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP OmniVision OV50E f/1.88 (birincil) + 8MP OmniVision OV08D10 f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 80W hızlı şarj

: 5000 mAh, 80W hızlı şarj Yazılım : Android 14, OriginOS 4

: Android 14, OriginOS 4 Diğer : USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü

: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü Boyut ve ağırlık: 164.36 x 75.1 x 7.45mm, 185.8 gr

Vivo S18e özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.67 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 1800 nit, OLED

: 6.67 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 1800 nit, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 7200

: MediaTek Dimensity 7200 Bellek : 12GB LPDDR4x

: 12GB LPDDR4x Depolama : 128GB / 256GB UFS 2.2

: 128GB / 256GB UFS 2.2 Arka kamera : 50MP Sony LYT-600 f/1.79 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)

: 50MP Sony LYT-600 f/1.79 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik) Ön kamera : 16MP f/2.0

: 16MP f/2.0 Batarya : 4600 mAh, 80W hızlı şarj

: 4600 mAh, 80W hızlı şarj Yazılım : Android 14, OriginOS 4

: Android 14, OriginOS 4 Diğer : USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü

: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü Boyut ve ağırlık: 162.35×74.85×7.69mm, 193 gr

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo S18 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı