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    Vivo S18 serisi tanıtıldı: Küresel pazarda da satışa çıkacak

    Vivo, Çin'de gerçekleşen etkinlikte yeni Vivo S18 serisi telefonlarını tanıttı: Vivo S18, Vivo S18 Pro ve Vivo S18e modellerin oluşan serisi, farklı isimle küresel pazara da çıkış yapacak.

    Vivo, beklendiği üzere 14 Aralık’ta Vivo S18 serisini tanıttı. Vivo TWS 3e kulaklık modeliyle birlikte Vivo S18, S18 Pro ve S18e tanıtıldı. Markanın yakında Vivo V30 serisi altında global sürümlerini tanıtması da bekleniyor.

    vivo s18 & s18 pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo S18 ve S18 Pro, 2160Hz yüksek frekanslı PWM karartma, 2800 nit parlaklık sağlayan 6.78 inç FHD+ 120Hz 60° kavisli AMOLED ekrana ve çift LED flaşlı 50MP otomatik odaklı ön kameraya sahip. S18 Pro, 16 GB'a kadar RAM, 4023 mm² VC buhar odası, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemciye sahip. Sony IMX920 sensörlü 50 MP ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP 2x telefoto portre kamera eşlik ediyor.

    Düz S18 modeli, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor ve 16 GB'a kadar RAM'e sahip. OIS’li 50 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş kamera eşlik ediyor. S18 de S18 Pro da, 80W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryaya sahip.

    S18e ise, 12 GB RAM'e sahip ve Dimensity 7200 işlemciden güç alıyor. 50 MP Sony LYT-600 sensörü, 2 MP derinlik sensörü ve 16 MP ön kamera  telefonun kamera kurulumunu oluşturuyor. Telefon, 80W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh bataryaya sahip. S18 Pro ve S18e, toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip.

    Vivo S18 fiyatı

    vivo s18 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo S18 ve S18 Pro, beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle gelirken, Vivo S18e modeli siyah, mor ve beyaz renkte satışa sunulacak. Vivo S18 serisi başlangıç fiyatı 296 dolar. 13 Ocak 2024’te çıkacak. Model, bellek ve depolamaya göre Vivo S18 fiyatlandırması şu şekilde:

    Vivo S18

    • 8GB + 256GB: 325 dolar
    • 12GB + 256GB: 367 dolar
    • 12GB + 512GB: 395 dolar
    • 16GB + 512GB: 424 dolar

    Vivo S18 Pro

    • 12GB + 256GB: 452 dolar
    • 12GB + 512GB: 494 dolar
    • 16GB + 512GB: 522 dolar

    Vivo S18e

    • 12GB + 256GB: 296 dolar
    • 12GB + 512GB: 325 dolar

    Vivo S18 Pro özellikleri

    Vivo S18 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 2800 nit, OLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM LPDDR5x
    • Depolama: 256GB / 512GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50MP Sony IMX920 f/1.88 (birincil) + 50MP Samsung JN1 (ultra geniş) + 12MP Sony IMX663 f/1.98 (telefoto)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, OriginOS 4
    • Diğer: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü
    • Boyut ve ağırlık: 164.36 x 75.1 x 7.45mm, 187.8 gr

    Vivo S18 özellikleri

    Vivo S18 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 2800 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
    • Bellek: 8GB / 12GB / 16GB RAM LPDDR5
    • Depolama: 256GB / 512GB UFS 3.1
    • Arka kamera: 50MP OmniVision OV50E f/1.88 (birincil) + 8MP OmniVision OV08D10 f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, OriginOS 4
    • Diğer: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü
    • Boyut ve ağırlık: 164.36 x 75.1 x 7.45mm, 185.8 gr

    Vivo S18e özellikleri

    Vivo S18e teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 1800 nit, OLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7200
    • Bellek: 12GB LPDDR4x
    • Depolama: 128GB / 256GB UFS 2.2
    • Arka kamera: 50MP Sony LYT-600 f/1.79 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
    • Ön kamera: 16MP f/2.0
    • Batarya: 4600 mAh, 80W hızlı şarj
    • Yazılım: Android 14, OriginOS 4
    • Diğer: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü
    • Boyut ve ağırlık: 162.35×74.85×7.69mm, 193 gr
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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