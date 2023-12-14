Vivo S18 serisi tanıtıldı: Küresel pazarda da satışa çıkacak

- Vivo S18 fiyatı
- Vivo S18
- Vivo S18 Pro
- Vivo S18e
- Vivo S18 Pro özellikleri
- Vivo S18 özellikleri
- Vivo S18e özellikleri
- Yorumlar
Vivo, beklendiği üzere 14 Aralık’ta Vivo S18 serisini tanıttı. Vivo TWS 3e kulaklık modeliyle birlikte Vivo S18, S18 Pro ve S18e tanıtıldı. Markanın yakında Vivo V30 serisi altında global sürümlerini tanıtması da bekleniyor.
Düz S18 modeli, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alıyor ve 16 GB'a kadar RAM'e sahip. OIS’li 50 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş kamera eşlik ediyor. S18 de S18 Pro da, 80W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh bataryaya sahip.
S18e ise, 12 GB RAM'e sahip ve Dimensity 7200 işlemciden güç alıyor. 50 MP Sony LYT-600 sensörü, 2 MP derinlik sensörü ve 16 MP ön kamera telefonun kamera kurulumunu oluşturuyor. Telefon, 80W hızlı şarjı destekleyen 4800mAh bataryaya sahip. S18 Pro ve S18e, toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip.
Vivo S18 fiyatı
Vivo S18
- 8GB + 256GB: 325 dolar
- 12GB + 256GB: 367 dolar
- 12GB + 512GB: 395 dolar
- 16GB + 512GB: 424 dolar
Vivo S18 Pro
- 12GB + 256GB: 452 dolar
- 12GB + 512GB: 494 dolar
- 16GB + 512GB: 522 dolar
Vivo S18e
- 12GB + 256GB: 296 dolar
- 12GB + 512GB: 325 dolar
Vivo S18 Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 2800 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- Bellek: 12GB / 16GB RAM LPDDR5x
- Depolama: 256GB / 512GB UFS 3.1
- Arka kamera: 50MP Sony IMX920 f/1.88 (birincil) + 50MP Samsung JN1 (ultra geniş) + 12MP Sony IMX663 f/1.98 (telefoto)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 80W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, OriginOS 4
- Diğer: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü
- Boyut ve ağırlık: 164.36 x 75.1 x 7.45mm, 187.8 gr
Vivo S18 özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 2800 nit, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
- Bellek: 8GB / 12GB / 16GB RAM LPDDR5
- Depolama: 256GB / 512GB UFS 3.1
- Arka kamera: 50MP OmniVision OV50E f/1.88 (birincil) + 8MP OmniVision OV08D10 f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 80W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, OriginOS 4
- Diğer: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü
- Boyut ve ağırlık: 164.36 x 75.1 x 7.45mm, 185.8 gr
Vivo S18e özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD, HDR10+, 120Hz, 1800 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7200
- Bellek: 12GB LPDDR4x
- Depolama: 128GB / 256GB UFS 2.2
- Arka kamera: 50MP Sony LYT-600 f/1.79 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik)
- Ön kamera: 16MP f/2.0
- Batarya: 4600 mAh, 80W hızlı şarj
- Yazılım: Android 14, OriginOS 4
- Diğer: USB-C, Stereo hoparlör, Hi-Res audio, Ekran içi parmak izi sensörü
- Boyut ve ağırlık: 162.35×74.85×7.69mm, 193 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.