Vivo S30 serisi yolda: Renk seçenekleri ve teknik detaylar ortaya çıktı

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Vivo, yeni S serisiyle numaralandırma düzenini değiştiriyor. Güvenilir bir sızıntıya göre şirket, S21 adımını atlayarak doğrudan S30 serisine geçmeye hazırlanıyor. Bu hamleyle birlikte hem isimlendirmede yeniliğe gidiliyor hem de kullanıcıların beklentisi yükseltilmiş oluyor.

S30 serisinin mavi, pembe, altın ve siyah olmak üzere en az dört renk seçeneğiyle sunulacağı konuşuluyor. Tasarım tarafında önceki modellerin izinden gideceği tahmin edilse de, donanımda önemli yenilikler yolda.

Serinin standart modelinde 6.67 inç boyutunda OLED ekran yer alacak. Bu ekran, 1.5K çözünürlük sunarken, gücünü de henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden alacak. Daha küçük bir modelin de yolda olduğu belirtiliyor. 6.31 inç ekranlı bu varyantta ise MediaTek’in Dimensity 9300 Plus işlemcisi tercih edilecek. Bu cihazın “S30 Pro Mini” adını taşıyabileceği ve daha kompakt bir alternatif olarak sunulacağı söyleniyor.

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Vivo şu an tüm dikkatini bu ay tanıtılması beklenen X200 Ultra’ya vermiş durumda. Bu etkinlikte ayrıca X200S, Pad 5 Pro, Pad SE ve Watch 5 gibi ürünler de tanıtılacak. S30 serisinin duyurusu ise bu lansmanın hemen ardından başlayabilir.

Henüz fiyatlar netleşmiş değil, ancak teknik özelliklere bakıldığında, S30 serisinin orta-üst segmentte konumlanacağı tahmin ediliyor. Yeni gelişmelerin önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.

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Vivo S30 serisi yolda: Renk seçenekleri ve detaylar netleşti