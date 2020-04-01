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    Vivo S6 5G tanıtıldı: Exynos 980 ve 48MP kamera

    Vivo S6 5G modelinde Exynos 980 yonga seti, 6.44 inçlik AMOLED ekran, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 4500mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler yer alıyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Vivo S6 5G tanıtıldı: Exynos 980 ve 48MP kamera
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    Samsung’un 5G teknolojilerini orta üst seviyeye sunabilmek için tasarladığı Exnos 980 yonga seti oldukça beğenilmiş görünüyor. Exynos 980 taşıyan bir akıllı telefon da Vivo tarafından geliyor.

    Vivo S6 5G özellikleri ve fiyatı

    Vivo S6 5G modelinde 6.44 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran bizi karşılıyor. Su damlası çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı ortaya çıkıyor.

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    Samsung’un iki adet Cortex-A77 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan 5G entegre Exynos 980 yonga setinin güç verdiği modelde 6GB/8GB RAM ile 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde.

    Telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Vivo S6 5G modelinin 6GB/128GB seçeneği 380$, 8GB/256GB seçeneği ise 425$ olarak satışa sunuluyor.



    https://www.gizchina.com/2020/03/31/vivo-s6-5g-goes-official-with-exynos-980/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    rakanishu (kibar karasu) 1 hf.
    Exynos azalarak bitsin dedikçe artarak çoğalıyor.
    youtube.com/...
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