vivo WATCH GT Bluetooth global pazarlar için duyuruldu

vivo WATCH GT Bluetooth özellikleri ve fiyatı
vivo WATCH GT Bluetooth modeli orijinalden sadece eSIM olmaması ile fark ediyor. 1.85 inçlik AMOLED ekran, 100 farklı spor modu, nabız ve kandaki oksijen gibi değerlerin takibi şeklinde özellikler aynı.
eSIM olmadığı için batarya 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. BlueOS işletim sistemi yapay zekâ desteği ile not alma, hatırlatma kurma gibi fonksiyonlar yürütebiliyor. vivo WATCH GT Bluetooth ayrıca daha ucuz ve 70$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.