vivo WATCH GT Bluetooth global pazarlar için duyuruldu

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Tam Boyutta Gör OnePlus markasının ardından vivo markası da global pazarlar için yeni bir akıllı saat duyurdu. Ortak olan konu ise Çin’de eSIM desteği ile gelen bu modellerin global pazarda sadece Bluetooth desteği ile satılması.

vivo WATCH GT Bluetooth özellikleri ve fiyatı

vivo WATCH GT Bluetooth modeli orijinalden sadece eSIM olmaması ile fark ediyor. 1.85 inçlik AMOLED ekran, 100 farklı spor modu, nabız ve kandaki oksijen gibi değerlerin takibi şeklinde özellikler aynı.

vivo Watch GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

eSIM olmadığı için batarya 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. BlueOS işletim sistemi yapay zekâ desteği ile not alma, hatırlatma kurma gibi fonksiyonlar yürütebiliyor. vivo WATCH GT Bluetooth ayrıca daha ucuz ve 70$ fiyat etiketi ile satılacak.

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vivo WATCH GT Bluetooth tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı