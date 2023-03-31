Vivo T2 serisi geliyor: Vivo'nun en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak

Tam Boyutta Gör Vivo T2 5G ve Vivo T2x 5G, -V2222 ve V2225 model numaralarıyla- Google desteklenen cihazlar listesinde ortaya çıktı. Vivo’nun Nisan ayında tanıtacağı akıllı telefonlar arasında olacak T2 serisi, uygun fiyatlı çıkış yapacak. Tanıtımdan önce, Vivo T2 serisinin RAM, depolama alanı seçenekleri ve kamera detayları ortaya çıktı.

Akıllı telefon pazarında değişim rüzgarı: Vivo ve iQOO birleşiyor 2 gün önce eklendi

Vivo T2 5G beklenen özellikleri

Hem Vivo T2 5G hem de Vivo T2x 5G, Play Konsol’da görülmüş; telefonların delik çentikli Full HD+ ekran, 8GB RAM, 128GB depolama alanı, Android 13 işletim sistemiyle geleceği ortaya çıkmıştı. İki telefonun ayrılacağı noktanın işlemci olacağını da öğrenmiştik. T2, Qualcomm Snapdragon 695, T2x modeli de MediaTek Density 700 ile gelecek. Şimdi, Vivo T2 serisinin bellek ve depolama alanı seçenekleri ortaya çıktı.

Vivo T2 modellerinin AMOLED ekranı 1300 nit parlaklığa sahip olacak. Ana kameranın henüz detaylarını bilmiyoruz; yalnızca 64MP olacağı ortaya çıktı. Vivo T2, 6GB RAM ve 128GB depolama ve 8GB RAM 128GB depolama alanı seçenekleriyle gelecek. Vivo T2x modelinde ayrıca 4GB RAM 128GB depolama seçeneği olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo T2 serisi uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar olacak