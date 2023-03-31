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    Anlık Bildirim

    Vivo T2 serisi geliyor: Vivo'nun en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak

    Vivo’nun yakında Hindistan’da tanıtacağı Vivo T2 ve Vivo T2x için yeni bilgiler ortaya çıktı. 250 dolar altında fiyatla satışa çıkması beklenen Vivo T2’nin özellikleri ortaya çıktı.
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    vivo t2 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo T2 5G ve Vivo T2x 5G, -V2222 ve V2225 model numaralarıyla- Google desteklenen cihazlar listesinde ortaya çıktı. Vivo’nun Nisan ayında tanıtacağı akıllı telefonlar arasında olacak T2 serisi, uygun fiyatlı çıkış yapacak. Tanıtımdan önce, Vivo T2 serisinin RAM, depolama alanı seçenekleri ve kamera detayları ortaya çıktı.

    Vivo T2 5G beklenen özellikleri

    Hem Vivo T2 5G hem de Vivo T2x 5G, Play Konsol’da görülmüş; telefonların delik çentikli Full HD+ ekran, 8GB RAM, 128GB depolama alanı, Android 13 işletim sistemiyle geleceği ortaya çıkmıştı. İki telefonun ayrılacağı noktanın işlemci olacağını da öğrenmiştik. T2, Qualcomm Snapdragon 695, T2x modeli de MediaTek Density 700 ile gelecek. Şimdi, Vivo T2 serisinin bellek ve depolama alanı seçenekleri ortaya çıktı.

    Vivo T2 modellerinin AMOLED ekranı 1300 nit parlaklığa sahip olacak. Ana kameranın henüz detaylarını bilmiyoruz; yalnızca 64MP olacağı ortaya çıktı. Vivo T2, 6GB RAM ve 128GB depolama ve 8GB RAM 128GB depolama alanı seçenekleriyle gelecek. Vivo T2x modelinde ayrıca 4GB RAM 128GB depolama seçeneği olacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/03/31/vivo-t2-5g-t2x-5g-launch-soon-as-both-emerge-in-google-supported-devices-list/ https://www.mysmartprice.com/gear/vivo-t2-series-ram-storage-options-camera-details-revealed-exclusive/
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    SERKANAqA 57 dakika önce

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