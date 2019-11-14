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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo U20, Snapdragon 675 ile geliyor

    Akıllı telefon üreticisi Vivo, U serisi akıllı telefonlarının en yeni üyesi olarak Vivo U20'yi 22 Kasımda Hindistan'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vivo U20, 18W hızlı şarj desteği ile geliyor.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Vivo U20, Snapdragon 675 ile geliyor
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    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, U serisini genişletmek adına seriye yeni bir model ekliyor. Vivo, U20 adını verdiği yeni modelini 22 Kasımda Hindistan'da satışa sunacak. Vivo U20, ön tarafta su damlası çentiğine sahip ekran ve arkada alt alta sıralanmış üçlü  kamera kurulumuna sahip bir tasarımla geleceği görülüyor. 

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    Genel olarak Vivo U20'nin Vivo U10'un daha gelişmiş bir versiyonu olacağı söyleniyor. Telefon yüksek ihtimalle Avrupa pazarına gönderilmeyecek ve henüz Hindistan'da ne kadar bir ücretle satılacağı bilinmiyor.

    Vivo U20 teknik özellikler

    • 6.53 inç ekran
    • 1080 x 2340 piksel çözünürlük
    • 6 GB ram
    • 64 GB dahili depolama
    • Qualcomm Snapdragon 675 chipset
    • 8 çekirdekli işlemci
    • 16 MP + 8 MP + 2 MP üçlü arka kamera
    • 16 MP ön kamera
    • 5000 mAh batarya
    • 18W hızlı şarj desteği


    https://www.digit.in/news/mobile-phones/vivo-u20-with-snapdragon-675-aie-chipset-to-launch-in-india-on-november-22-51025.html Yorum Yaz
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    hasanandnexus 1 hf.
    Oyun oynamayanlar için çok iyi işlemci.
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    damn2u 1 hf.
    GSMArena taban fiyatını 130 Euro olarak belirtmiş fakat Vivo cihazlar international satışa çıkmıyorlar bildiğim kadarıyla.

    Ayrıca mavi rengi bildiğin Realme 3 Pro resmen.
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    V4LKyR 1 hf.
    150 dolardan çıksa tertemiz cihaz. Ölümüne satar.
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