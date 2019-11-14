Vivo U20, Snapdragon 675 ile geliyor

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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, U serisini genişletmek adına seriye yeni bir model ekliyor. Vivo, U20 adını verdiği yeni modelini 22 Kasımda Hindistan'da satışa sunacak. Vivo U20, ön tarafta su damlası çentiğine sahip ekran ve arkada alt alta sıralanmış üçlü kamera kurulumuna sahip bir tasarımla geleceği görülüyor.

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Genel olarak Vivo U20'nin Vivo U10'un daha gelişmiş bir versiyonu olacağı söyleniyor. Telefon yüksek ihtimalle Avrupa pazarına gönderilmeyecek ve henüz Hindistan'da ne kadar bir ücretle satılacağı bilinmiyor.

Vivo U20 teknik özellikler

6.53 inç ekran

ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlük

çözünürlük 6 GB ram

ram 64 GB dahili depolama

dahili depolama Qualcomm Snapdragon 675 chipset

chipset 8 çekirdekli işlemci

işlemci 16 MP + 8 MP + 2 MP üçlü arka kamera

+ + üçlü arka kamera 16 MP ön kamera

ön kamera 5000 mAh batarya

batarya 18W hızlı şarj desteği

https://www.digit.in/news/mobile-phones/vivo-u20-with-snapdragon-675-aie-chipset-to-launch-in-india-on-november-22-51025.html