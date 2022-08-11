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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, toplam üç modelden oluşacak Vivo V25 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Resmi duyurudan hemen önce serinin ana modeli Vivo V25 5G’nin tasarımı ortaya çıktı.

Özellikleri henüz netleşmedi

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, gelecek seride yer alan temel modelin hafif kavisli köşelere sahip düz bir arka panel tasarımına sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca yeni telefonun renk seçenekleri arasında Altın renginin de yer alacağı onaylandı diyebiliriz. Kamera tarafında ise üçlü bir sensör kurulumuna ev sahipliği yapan telefona bir adet led flaş eşlik ediyor.

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Önceki sızıntılara göre yeni telefon MediaTek imzalı 6nm Dimensity 900 platformu tarafından desteklenecek. Bununla birlikte kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 ile çıkacak Vivo V25 5G'nin ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.

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Vivo V25 5G'nin tasarımı ortaya çıktı: Üçlü kamera ile geliyor