Vivo V27 serisinin lansaman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

İşte Vivo V27 serisinin beklenen özellikleri:
Vivo'nun yeni serisi V27 için tasarladığı açılış sayfası, V27 Pro'nun birkaç özelliğini doğruladı. OIS'li Sony IMX 766V kamera sensörüne sahip olacak V27 Pro, Renk değiştiren cam arka panele sahip olacak ve, Zümrüt Yeşili ile Sihirli Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah