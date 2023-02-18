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    Vivo V27 serisinin lansaman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

    Vivo'nun yeni serisi V27, 1 Mart'ta küresel pazarda piyasaya sürülecek. Vivo V27 ve V27 Pro'dan oluşması beklenen seri, MediaTek Dimensity yonga setleriyle piyasaya sürülecek.
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    Vivo V27 serisinin lansaman tarihi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Vivo, yakın bir zamanda yeni serisi Vivo V27'nin lansman ayrıntılarını onayladı. Birkaç özelliğini de onaylayan şirket, V27 ve V27 Pro'dan oluşan serinin 1 Mart'ta küresel pazarda piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    İşte Vivo V27 serisinin beklenen özellikleri:

    Vivo'nun yeni serisi V27 için tasarladığı açılış sayfası, V27 Pro'nun birkaç özelliğini doğruladı. OIS'li Sony IMX 766V kamera sensörüne sahip olacak V27 Pro, Renk değiştiren cam arka panele sahip olacak ve, Zümrüt Yeşili ile Sihirli Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

    Vivo V27 serisinin lansaman tarihi onaylandı
    Önceki sızdırılan raporlara göre yaklaşık 510 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen Vivo V27 Pro'nun, MediaTek Dimensity 8200'den güç alması bekleniyor. Vivo V27'nin ise MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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