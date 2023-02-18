Vivo V27 serisinin lansaman tarihi onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Vivo, yakın bir zamanda yeni serisi Vivo V27'nin lansman ayrıntılarını onayladı. Birkaç özelliğini de onaylayan şirket, V27 ve V27 Pro'dan oluşan serinin 1 Mart'ta küresel pazarda piyasaya sürüleceğini açıkladı.

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İşte Vivo V27 serisinin beklenen özellikleri:

Vivo'nun yeni serisi V27 için tasarladığı açılış sayfası, V27 Pro'nun birkaç özelliğini doğruladı. OIS'li Sony IMX 766V kamera sensörüne sahip olacak V27 Pro, Renk değiştiren cam arka panele sahip olacak ve, Zümrüt Yeşili ile Sihirli Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Önceki sızdırılan raporlara göre yaklaşık 510 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen Vivo V27 Pro'nun, MediaTek Dimensity 8200'den güç alması bekleniyor. Vivo V27'nin ise MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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