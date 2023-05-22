Vivo V29 Lite 5G'nin basın görselleri ve fiyatı ortaya çıktı

Akıllı telefon kavisli kenarlara ve entegre parmak izi tarayısına sahip bir ekran taşıyacak. Cihazın arka panelinde, iki yuvarlak modüle yerleştirilmiş üç kamera sensörü ve bir LED flaş içeren büyük bir dikdörtgen kamera ünitesi yer alacak.
Vivo V29 Lite 5G neler sunacak?
Vivo V29 Lite 5G'nin FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekranla geleceği söyleniyor. Akıllı telefon için konuşulanlar arasında Snapdragon 695 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 44W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh batarya da var.
Vivo V29 Lite 5G'nin kutudan Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 yüklü şekilde çıkacağı bildiriliyor. Cihaz herhangi bir aksilik olmazda önümüzdeki iki hafta içinde global pazarda piyasaya sürülecek. İlk verilere göre fiyatı 299 dolar olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.