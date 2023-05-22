Tam Boyutta Gör Vivo'nun çok yakında V29 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala Vivo V29 Lite 5G modeline ait ilk basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler cihazın nasıl bir tasarım sunacağını gözler önüne seriyor.

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Akıllı telefon kavisli kenarlara ve entegre parmak izi tarayısına sahip bir ekran taşıyacak. Cihazın arka panelinde, iki yuvarlak modüle yerleştirilmiş üç kamera sensörü ve bir LED flaş içeren büyük bir dikdörtgen kamera ünitesi yer alacak.

Vivo V29 Lite 5G neler sunacak?

Vivo V29 Lite 5G'nin FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekranla geleceği söyleniyor. Akıllı telefon için konuşulanlar arasında Snapdragon 695 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 44W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh batarya da var.

Tam Boyutta Gör Çinli markanın yeni telefonu 16 megapiksel ön kameranın yanı sıra 64 megapiksel ana sensör (OIS destekli) ve iki adet 2 megapiksel sensör içeren bir arka kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Ek depolama için bir microSD kart yuvası olacak.

Vivo V29 Lite 5G'nin kutudan Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 yüklü şekilde çıkacağı bildiriliyor. Cihaz herhangi bir aksilik olmazda önümüzdeki iki hafta içinde global pazarda piyasaya sürülecek. İlk verilere göre fiyatı 299 dolar olacak.

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Vivo V29 Lite 5G'nin basın görselleri ve fiyatı ortaya çıktı