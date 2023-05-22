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    Vivo V29 Lite 5G'nin basın görselleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Vivo markası yakında akıllı telefon yelpazesine yeni bir model ekleyecek. Önümüzdeki haftalarda çıkış yapması beklenen Vivo V29 Lite 5G'nin görüntüleri ve fiyat etiketi sızdırıldı.
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    Vivo V29 Lite 5G'nin basın görselleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun çok yakında V29 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala Vivo V29 Lite 5G modeline ait ilk basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler cihazın nasıl bir tasarım sunacağını gözler önüne seriyor.

    Akıllı telefon kavisli kenarlara ve entegre parmak izi tarayısına sahip bir ekran taşıyacak. Cihazın arka panelinde, iki yuvarlak modüle yerleştirilmiş üç kamera sensörü ve bir LED flaş içeren büyük bir dikdörtgen kamera ünitesi yer alacak.

    Vivo V29 Lite 5G neler sunacak?

    Vivo V29 Lite 5G'nin FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç AMOLED ekranla geleceği söyleniyor. Akıllı telefon için konuşulanlar arasında Snapdragon 695 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 44W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh batarya da var.

    Vivo V29 Lite 5G'nin basın görselleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli markanın yeni telefonu 16 megapiksel ön kameranın yanı sıra 64 megapiksel ana sensör (OIS destekli) ve iki adet 2 megapiksel sensör içeren bir arka kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Ek depolama için bir microSD kart yuvası olacak.

    Vivo V29 Lite 5G'nin kutudan Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 yüklü şekilde çıkacağı bildiriliyor. Cihaz herhangi bir aksilik olmazda önümüzdeki iki hafta içinde global pazarda piyasaya sürülecek. İlk verilere göre fiyatı 299 dolar olacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 5 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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