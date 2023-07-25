Vivo V29 Lite 5G'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Vivo V29 serisinin uygun fiyatlı modeli Vivo V29 Lite 5G, Türkiye’de ön siparişe sunuldu. Böylelikle telefonun Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

Vivo V29 Lite 5G fiyatı 💰

Vivo V29 Lite 5G, 15.999 TL fiyatı ile myvivoshop.com üzerinden ön siparişe sunuldu. Ön sipariş veren kullanıcılara 1.599 TL değerinde Vivo TWS2 ANC kulaklık, 3000 TL Değerinde 1 Yıl Ek Garanti ve 1 Yıl Ücretsiz Ekran Onarım hediye ediliyor. Altın ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor.

Vivo V29 Lite özellikleri

Ekran : 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED

: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)

: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm) Bellek : 8GB LPDDR4x RAM

: 8GB LPDDR4x RAM Depolama : 128GB UFS 2.2

: 128GB UFS 2.2 Arka kamera : 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4

: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4 Ön kamera : 16MP f/2.45

: 16MP f/2.45 Yazılım : FunTouch OS 13, Android 13

: FunTouch OS 13, Android 13 Batarya : 5000 mAh, 44w hızlı şarj

: 5000 mAh, 44w hızlı şarj Boyut : 164.24 x 74.79 x 7.89mm

: 164.24 x 74.79 x 7.89mm Ağırlık: 177g

Vivo V29 Türkiye’ye geliyor

Vivo V29 Lite 5G'ye kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahip olacak Vivo V29 modeli, Ağustos ayında tanıtılacak. Vivo V29'un yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı. Satış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor.

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Vivo’nun yeni marka yüzü Murat Boz

Şirketten yapılan açıklamaya göre şirketin Türkiye’deki marka elçisi Murat Boz oldu. Murat Boz, Vivo V29 serisinin reklam çalışmalarında rol aldı. Vivo ve Murat Boz birlikteliğinin uzun soluklu olacağı açıklandı.

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Vivo V29 Lite 5G Türkiye fiyatı ve özellikleri