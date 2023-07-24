Vivo V29 ve V29 Pro tasarımı resmen ortaya çıktı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının öne gelen isimlerinden Vivo, V serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir süredir sızıntılarla gündemde olan Vivo V29 ve V29 Pro, bu ayın veya sonunda veya Ağustos başında kullanıcılar ile buluşacak. Geçtiğimiz günlerde ise Vivo Türkiye, yaklaşan V29 serisi için birkaç teaser yayınladı. İşte Vivo V29 ve V29 Pro'nun tasarımı.

Vivo V29 ve V29 Pro tasarımı resmen ortaya çıktı

Vivo tarafından paylaşılan tanıtım görüntüleri, Vivo V29 ve V29 Pro'nun tasarımına erken bir bakış sunuyor. Buna göre Vivo V29'un iki adet dairesel kamera adasına sahip olacağını görüyoruz. Bunlardan ilki ana kamera sensörüne ev sahipliği yaparken, ikinci bölümde bir adet led flaş ve iki adet yardımcı sensör bulunuyor. Çerçevenin sağ bölümünde ise, ses açma kısma ve güç düğmelerine yer verilmiş.

Vivo V29 ve V29 Pro neler sunacak?

Son raporlara göre Vivo V29, ön bölümde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise cihaza, 50MP selfie sensörü ve OIS özellikli 64MP birincil kamera eşlik edecek. Yardımcı sensörlerin detayları ise henüz netleşmedi. Vivo V29'un 12GB RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 778G Plus platformundan destek alması bekleniyor.

Kutusundan ise 80W hızlı şarj destekli 4.505mAh pil paketi ile çıkacak. Bunun haricinde her iki telefona da Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 eşlik edecek.

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Vivo V29 Pro ise, kardeşi ile benzer ekran özellikleri sunacak. Ancak gücünü 12GB RAM ve 512GB depolama ile eşleştirilen Dimensity 8200 yonga setinden alacak. Ayrıca 80W hızlı şarj destekli 4.600mAh pil paketi ile desteklenecek. Kamera bölümünde ise üçlü kuruluma sahip olacağı belirtilen cihazın, OIS destekli 50MP ön kamera ve OIS'li 50MP (ana), 12MP (telefoto) ve 8MP (ultra geniş) sensörlerini içermesi bekleniyor.

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Vivo V29 ve V29 Pro tasarımı resmen ortaya çıktı: İşte görüntüler