Vivo V29 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Şık tasarım ve daha fazlası
Vivo V29 Pro, ön taraftan bakıldığında şık bir cihaz olarak göze çarpıyor. Vivo V serisinin tasarım hatları korunurken, arka bölümde çıkıntılı kamera modülü ve rahat bir tutuş sağlayacak yarı kavisli bir tasarım tercih edilmiş. Telefonun ön bölümünde, 1.260 x 2.800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç 10 bit AMOLED ekran yer alıyor. Ayrıca bu panelin, %100 DCI-P3, 1.300 nit parlaklık ve HDR10+ sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.
Vivo V29 Pro, arka bölümde OIS destekli 50MP (1/1,56") birincil kamera, 8MP ultra geniş ve 12MP portre sensörlerinden oluşan üçlü bir kuruluma sahip. Bu aşamada V29 Pro'nun hiçbir V-telefonda bulunmayan portre sensörü ile öne çıktığını belirtelim. Bu sensör, düşük ışık kuşullarında gelişmiş odaklama ve 2x yakınlaştırma (0,5 m ila 2 m) sunuyor.
164.2 x 74.4 x 7.5 mm boyutlara ve 188 g gram ağırlığa sahip olacak Vivo V29 Pro, kutusundan 80W şarj destekli 4.600mAh pil paketi ve Android 13 ile çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C portu ve stereo hoparlörler ile satışa sunulacağını belirtelim.
- Boyut: 164.2 x 74.4 x 7.5 mm
- Ağırlık: 188 g
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8200
- RAM: 8+12GB
- Ekran: 1260 x 2800 piksel AMOED, 120Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık (tepe), HDR10+
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.9,PDAF, OIS), 12MP portre, 8MP ultra geniş
- Ön Kamera: 50MP
- İşletim Sistemi: Android 13
- Depolama: 256GB
- Pil: 4.600mAh 80W şarj
- Diğer: 5G, stereo hoparlör, WiFi 6, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3, USB Type-C
Vivo V29 Pro fiyatı:
Vivo V29 Pro, 480 dolardan başlayan fiyatlar ile iki farklı bellek ve depolama seçeneği sunacak. Bunlar 8/256GB ve 12/256GB (512 dolar). Akıllı telefonun renk seçenekleri arasında ise, Mavi ve Siyah yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.