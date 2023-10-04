Vivo V29 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, yeni telefonu Vivo V29 Pro modelini duyurdu. Peki rekabetçi bir fiyatla güçlü özellikleri bir araya getiren Vivo V29 Pro neler sunuyor? İşte Vivo V29 Pro özellikleri ve fiyatı.

Şık tasarım ve daha fazlası

Vivo V29 Pro, ön taraftan bakıldığında şık bir cihaz olarak göze çarpıyor. Vivo V serisinin tasarım hatları korunurken, arka bölümde çıkıntılı kamera modülü ve rahat bir tutuş sağlayacak yarı kavisli bir tasarım tercih edilmiş. Telefonun ön bölümünde, 1.260 x 2.800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç 10 bit AMOLED ekran yer alıyor. Ayrıca bu panelin, %100 DCI-P3, 1.300 nit parlaklık ve HDR10+ sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon, MediaTek'in fiyat performans odaklı işlemcisi Dimensity 8200 platformundan güç alıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1 adet Arm Cortex-A78 (3.1GHz), 3 adet Cortex-A78 (3.0GHz) ve 4 adet Cortex-A55 (2.0GHz) çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MP6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Vivo V29 Pro, arka bölümde OIS destekli 50MP (1/1,56") birincil kamera, 8MP ultra geniş ve 12MP portre sensörlerinden oluşan üçlü bir kuruluma sahip. Bu aşamada V29 Pro'nun hiçbir V-telefonda bulunmayan portre sensörü ile öne çıktığını belirtelim. Bu sensör, düşük ışık kuşullarında gelişmiş odaklama ve 2x yakınlaştırma (0,5 m ila 2 m) sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kamera adasının hemen altında yer alan 2.nesil Star Işığı (Aura Light) ise, 5,6 mm çapında ve önceki nesle kıyasla yüzde 36 daha parlak. Ek olarak ortam ışığına göre 1800K ila 4500K arasında renk sıcaklığı ayarlanabiliyor. Akıllı telefonun ön bölümünde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için göz takibi ve otofokus destekli 50 MP kamera konumlandırılmış.

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164.2 x 74.4 x 7.5 mm boyutlara ve 188 g gram ağırlığa sahip olacak Vivo V29 Pro, kutusundan 80W şarj destekli 4.600mAh pil paketi ve Android 13 ile çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C portu ve stereo hoparlörler ile satışa sunulacağını belirtelim.

Boyut: 164.2 x 74.4 x 7.5 mm

164.2 x 74.4 x 7.5 mm Ağırlık: 188 g

188 g İşlemci: MediaTek Dimensity 8200

MediaTek Dimensity 8200 RAM: 8+12GB

8+12GB Ekran: 1260 x 2800 piksel AMOED, 120Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık (tepe), HDR10+

1260 x 2800 piksel AMOED, 120Hz yenileme hızı, 1.300 nit parlaklık (tepe), HDR10+ Arka Kamera: 50 MP (f/1.9,PDAF, OIS), 12MP portre, 8MP ultra geniş

50 MP (f/1.9,PDAF, OIS), 12MP portre, 8MP ultra geniş Ön Kamera: 50MP

50MP İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Depolama: 256GB

256GB Pil: 4.600mAh 80W şarj

4.600mAh 80W şarj Diğer: 5G, stereo hoparlör, WiFi 6, ekran altı parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3, USB Type-C

Vivo V29 Pro fiyatı:

Vivo V29 Pro, 480 dolardan başlayan fiyatlar ile iki farklı bellek ve depolama seçeneği sunacak. Bunlar 8/256GB ve 12/256GB (512 dolar). Akıllı telefonun renk seçenekleri arasında ise, Mavi ve Siyah yer alıyor.

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