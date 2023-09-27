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    Anlık Bildirim

    Vivo V29 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandı: Güçlü geliyor

    Vivo'nun merakla beklenen telefonu Vivo V29 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı. Vivo V29 serisinin amiral gemisi modeli 4 Ekim'de geliyor. İşte detaylar...
    Vivo V29 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandı: Güçlü geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, V29 , V29e ve V29 Lite modellerinden oluşan V29 serisini güncellemeye devam ediyor. Öyle ki yakında bu listeye dördüncü bir telefon daha eklenecek. Bugün marka, Vivo V29 Pro modelinin yolda olduğunu resmen doğruladı. İşte Vivo V29 Pro'nun çıkış tarihi ve bilinenler...

    Vivo V29 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandı

    Bugün paylaşılan remsi tanıtım görüntüsünde Vivo, merakla beklenen Vivo V29 Pro modelinin 4 Ekim’de çıkacağını doğruladı. Ayrıca bu görüntüde, V29 Pro'nun arka kapağında Smart Aura Light adı verilen dairesel bir flaş halkası bulunduğunu görüyoruz. Hemen üstünde ise üçlü bir kamera kurulumu konumlandırılmış. Bunlardan biri kuvvetle muhtemel, Sony IMX663 destekli 2x profesyonel portre kamerası olacak. 

    V29 Pro’nun teknik özellikleri şu an için belirsiz. Ancak renk seçenekleri açıklanmış durumda. Vivo'nun paylaşımına göre Vivo V29 Pro, Mavi, Kırmızı ve Siyah olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca Kırmızı renk seçeneğinin renk değiştiren bir tasarımda geleceğini belirtmekte fayda var. Ayrıca bu tasarımın V23 Pro, V25 Pro ve V27 Pro gibi modellerde de kullanıldığını hatırlatalım.

    Vivo V29 Pro hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz. Niketim akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı gibi bilgiler de şu an için bilinmiyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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