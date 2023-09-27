Vivo V29 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandı: Güçlü geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, V29 , V29e ve V29 Lite modellerinden oluşan V29 serisini güncellemeye devam ediyor. Öyle ki yakında bu listeye dördüncü bir telefon daha eklenecek. Bugün marka, Vivo V29 Pro modelinin yolda olduğunu resmen doğruladı. İşte Vivo V29 Pro'nun çıkış tarihi ve bilinenler...

Vivo V29 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandı

Bugün paylaşılan remsi tanıtım görüntüsünde Vivo, merakla beklenen Vivo V29 Pro modelinin 4 Ekim’de çıkacağını doğruladı. Ayrıca bu görüntüde, V29 Pro'nun arka kapağında Smart Aura Light adı verilen dairesel bir flaş halkası bulunduğunu görüyoruz. Hemen üstünde ise üçlü bir kamera kurulumu konumlandırılmış. Bunlardan biri kuvvetle muhtemel, Sony IMX663 destekli 2x profesyonel portre kamerası olacak.

V29 Pro’nun teknik özellikleri şu an için belirsiz. Ancak renk seçenekleri açıklanmış durumda. Vivo'nun paylaşımına göre Vivo V29 Pro, Mavi, Kırmızı ve Siyah olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca Kırmızı renk seçeneğinin renk değiştiren bir tasarımda geleceğini belirtmekte fayda var. Ayrıca bu tasarımın V23 Pro, V25 Pro ve V27 Pro gibi modellerde de kullanıldığını hatırlatalım.

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Vivo V29 Pro hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz. Niketim akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı gibi bilgiler de şu an için bilinmiyor.

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