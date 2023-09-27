Vivo V29 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandı: Güçlü geliyor

Vivo V29 Pro’nun tanıtım tarihi açıklandı
Bugün paylaşılan remsi tanıtım görüntüsünde Vivo, merakla beklenen Vivo V29 Pro modelinin 4 Ekim’de çıkacağını doğruladı. Ayrıca bu görüntüde, V29 Pro'nun arka kapağında Smart Aura Light adı verilen dairesel bir flaş halkası bulunduğunu görüyoruz. Hemen üstünde ise üçlü bir kamera kurulumu konumlandırılmış. Bunlardan biri kuvvetle muhtemel, Sony IMX663 destekli 2x profesyonel portre kamerası olacak.
V29 Pro’nun teknik özellikleri şu an için belirsiz. Ancak renk seçenekleri açıklanmış durumda. Vivo'nun paylaşımına göre Vivo V29 Pro, Mavi, Kırmızı ve Siyah olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca Kırmızı renk seçeneğinin renk değiştiren bir tasarımda geleceğini belirtmekte fayda var. Ayrıca bu tasarımın V23 Pro, V25 Pro ve V27 Pro gibi modellerde de kullanıldığını hatırlatalım.
Vivo V29 Pro hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz. Niketim akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı gibi bilgiler de şu an için bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.