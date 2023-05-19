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    Anlık Bildirim

    OnePlus Nord 3 5G'nin gerçek görselleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Temmuz ayına doğru piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus'ın yeni cihazı Nord 3 5G'nin daha piyasaya sürülmeden gerçek görselleri ortaya çıktı. İşte o görseller:  
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    OnePlus Nord 3 5G'nin gerçek görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Nord CE 3 Lite 5G'yi piyasaya süren OnePlus, şimdilerde Nord 3 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Haziran aylarının sonlarında veya Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın gerçek görselleri ise yakın bir zamanda sızdırıldı. 

    OnePlus Nord 3 5G, Dimensity 9000 yonga setinden güç alacak

    OnePlus Nord 3 5G'nin gerçek görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
     2772 x 1240 piksel 1.5K çözünürlüğe sahip 6.74 inç AMOLED panele sahip olacak OnePlus Nord 3 5G, 16MP Sony IMX 471 selfie kamerasına sahip olabilir. Ayrıca cihaz, 50MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü arka kamera kuruluma sahip olacak.
    OnePlus Nord 3 5G'nin gerçek görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    16 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ile donatılacak cihaza şirket ayrıca 12 GB sanal RAM desteği de sunacak. Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ile kutudan çıkacak cihaz, 80W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Yaklaşık 390 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen cihazın Temmuz ayına doğru tanıtılması bekleniyor.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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