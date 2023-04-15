Vivo V29 Pro'nun özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Vivo V27 serisini kullanıcılar ile buluşturan Vivo, ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu bağlamda Vivo V29 serisi üzerinde çalışmalara başlayan marka, yakında kullanıcıları şaşırtabilir. Bugün Vivo V27 ailesinin tepe modeli Vivo V29 Pro'nun özellikleri gün yüzüne çıktı.

Vivo V29 Pro beklenen özellikler

Bildirilenlere göre Vivo V29 serisi, selefine kıyasla küçük iyileştirmeler ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte Vivo V29 Pro'nun ön tarafta 6.7 inç boyutlarında kavisli AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca bu panele, kuvvetle muhtemel 120Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük eşlik edecek.

Hazırlanan raporda, Vivo V29 Pro'nun 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilen 5G destekli MediaTek Dimensity 8000 platformundan güç alacağı belirtiliyor. Kaputun altında ise Android 13 işletim sistemi, 66W hızlı şarj destekli 5000mAh pil ile donatılacak.

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Vivo V29 Pro'nun kamera bölümünde OIS destekli 64MP birincil ve 50MP selfie sensörü bulunacak. Bu sensörlerin ayrıntıları henüz paylaşılmadı ancak selefine benzer şekilde 64MP+8MP+5MP yardımcı kameralar ile karşılaşabiliriz. Ayrıca üç farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak telefonun renk değiştiren bir arka panele ve güvenlik için ekran altı parmak izi tarayıcıya sahip olduğu belirtiliyor.

Paylaşılan rapora göre Vivo V29 Pro, Ağustos veya Eylül ayında piyasaya çıkacak. Bu nedenle ilerleyen haftalarda yeni cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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