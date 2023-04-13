Bazı Vivo cihazlar Almanya’da yasaklandı: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere 5G ve 4G gibi telekomünikasyon teknolojileri konusunda Nokia'nin çok sayıda patenti bulunuyor. Bu bağlamda teknoloji devleri tarafından yapılan anlaşmalar, markaları karşı karşıya getirebiliyor. Şimdi de akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, Nokia devam eden bir patent anlaşmazlığı sonucunda Almanya satışlarına ara verebilir. Bugün sonuçlanan davada Mannheim Bölge Mahkemesi, Nokia'nın lehine karar verdi.

Vivo, Almanya'da satışları durdurdu

Bildirilenlere göre iki şirket arasında bir süredir devam eden ve bugün itibariyle sonuçlanan dava, Nokia'nın 4G standard-essential patenti (SEP) ile ilgili. Hatırlayacak olursak Nokia, daha önce aynı patentler nedeniyle Oppo ve OnePlus'a dava açmıştı. Dolayısıyla her iki marka, Almanya satışlarına ara verdi. Bu noktada Vivo'nun da Almanya pazarından çıktığını görebiliriz.

Yapılan açıklamada Vivo, ''Nokia ile karşılıklı lisansların yenilenmesi konusunda görüştük ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varamadık. Nokia'nın "FRAND" (adil, makul ve ayrımcı olmayan) koşullarla lisans verme yükümlülüğünü henüz yerine getirmediğine inanıyoruz.'' sözlerini dile getirdi. Buna ek olarak etkilenen cihazların satışını ve pazarlamasını durduracağını doğrulayan dev üretici, mahkeme kararına itiraz etmeye hazırlanıyor.

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Bildirilenlere göre kullanıcılar, Almanya'daki resmi kanallar ve üçüncü taraf satıcılar aracılığıyla vivo ürünlerini satın almaya devam edebilecek. Ayrıca Vivo, Alman pazarına yönelik uzun vadeli taahhüdünün değişmediğini ve müşterilerinin gelecekte hizmetlerine güvenebileceğini garanti etti.

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