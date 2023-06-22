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    Vivo V29 için geri sayım başladı: İşte özellikleri

    Vivo'nun yaklaşmakta olan telefonu Vivo V29 için geri sayım başladı. Amiral gemisi katili telefon, V2250 model numarasıyla GCF veri tabanında göründü. İşte Vivo V29 özellikleri
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    Vivo V29 için geri sayım başladı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de dahil olmak üzere akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Vivo, Avrupa pazarında tanıtılan Vivo V29 Lite 5G'nin ardından Vivo V29 ve V29 Pro için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda bir süredir gündemde olan olan telefon hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Vivo V29, V2250 model numarasıyla GCF veri tabanında göründü.

    Vivo V29 için geri sayım başladı

    GCF sertifikası, bir süredir sızıntılarda karşımıza çıkan ''V2250 model numaralı Vivo akıllı telefonun "Vivo V29" olarak piyasaya çıkacağını doğruladı. Öte yandan ilginç bir şekilde, cihazın adında “5G” yer almadığını görüyoruz. Ancak GCF listesi, cihaz n1, n2, n3, n5, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77 ve n78 gibi 5G bantlarına destek sunacağını ifade ediyor.

    Vivo V29 özellikleri

    Hatırlayacak olursak Vivo V29, GCF'den hemen önce IMDA (Singapur), EEC (Avrupa), SDPPI (Endonezya) ve Bluetooth SIG gibi diğer sertifika platformlarında da görüldü. Ayrıca yakın zamanda Geekbench kıyaslama platformunun veri tabanında da yer aldı. Bu bilgilere dayanarak Vivo V29, ön tarafta FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme sunan 6,7 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacak.

    Cihazın kalbinde ise 12GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 778G Plus platformu bulunuyor. Bu işlemcinin 2021 yılında vitrine çıkan Snapdragon 778G'nin yükseltilmiş bir versiyonu olacağını belirtelim. 

    Vivo V29, kutusundan Android 13 destekli FunTouchOS 13 arayüzü ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 66W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil, 5G ve 64MP OIS destekli birincil sensör yer alıyor. Cihazın yardımcı sensörleri ise henüz netleşmedi. Vivo V29'un önümüzdeki haftalarda görücüye çıkması bekleniyor. 

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