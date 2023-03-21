Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo ve ZEISS mobil fotoğrafçılıkta 2023 trendlerini açıkladı

    Vivo ve ZEISS, 2023 yılı için mobil fotoğrafçılıkda trend olacak teknolojileri açıkladı. Telefon seçimi yapacak tüketicilerin bu özelliklere dikkat etmesi önerildi.       
    Oy Ver
    Vivo ve ZEISS mobil fotoğrafçılıkta 2023 trendlerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Sosyal medyanın yaygınlaşması ve daha fazla insanın internette paylaşım yapmasıyla birlikte akıllı telefonlarda kamera kalitesinin önemi artıyor. Tüketiciler telefon seçimi yaparken kamera özelliklerine dikkat ediyor. Bu durum, akıllı telefon üreticilerini kamera rekabetine sokuyor.

    Akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğraf teknolojilerini getirmek için iş birliği yapan Vivo ve ZEISS, 2023 yılında akıllı telefon fotoğrafçılığı için önem teşkil edecek mobil görüntüleme teknolojilerini açıkladı. Bu sene fotoğrafçılık odaklı akıllı telefon seçimi yaparken hangi özelliklere dikkat edilmesi gerekiyor?

    Düşük ışık koşullarında bile mükemmel çekimler

    Akıllı telefon kameraları için düşük ışık koşullarında mükemmel çekimler yapmak zor bir konu olsa da, son yıllarda kaydedilen önemli ilerlemelerle bu alanda başarı daha mümkün hale geldi. 1 inç sensörlü görüntüleme sistemleri, bugün zorlu aydınlatma koşullarında bile etkileyici sonuçlar veriyor. Sensöre daha fazla ışık getirmeye yardımcı olan ve gelişmiş bir sinyal-gürültü oranına yol açan 1 inç boyutundaki sensörler, sektörde ezberleri bozuyor. vivo ve ZEISS, 2023 yılında öne çıkacak özelliklerden biri olan bu sensörlerin mobil görüntülemede çıtayı tamamen yeni bir seviyeye yükselteceğini öngörüyor.

    Öte yandan sektörde yıllardır daha büyük ve daha fazla mercek elementlerine yönelik bir eğilim gördüklerini anlatan ZEISS Tüketici Ürünleri Kıdemli Akıllı Telefon Teknoloji Müdürü Oliver Schindelbeck, günümüzde artık mümkün olan en iyi görüntü kalitesini elde etmek için plastik mercek elemanları kullanmanın yeterli olmadığını vurguluyor. Artık profesyonel fotoğrafçılık ekipmanlarına benzer cam mercek elementlerini dahil etmenin yaygınlaştığını kaydeden Schindelbeck, üst düzey cam malzemeyi üst düzey plastiklerle birleştirerek genel görüntü kalitesini iyileştirdiklerini ve hayalet çözünürlüklü görüntüler, başı boş ışık ve renk sapmaları gibi istenmeyen efektleri önemli ölçüde azalttıklarını belirtiyor.

    Düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerde görüntü işleme de artık önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Mevcut algoritmalar sadece kaliteli görüntü sonrası işleme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda görüntü yakalama ve sahne analizi için de yeni olanaklar sunuyor. Algoritmalarla ve sahne arkasında gerçekleşen bilgiişleme dayalı fotoğrafçılıkla, görece küçük cam elemanların ve sensörlerin üstesinden gelinebiliyor. Manzara algılama ve özellikle gren azaltma, muhteşem gece çekimleri yapmak isteyen kullanıcılara fayda sağlayan iki önemli özellik olarak öne çıkıyor. Örneğin görüntü tonlarını daha da iyi optimize etmek için, yükseltilmiş bir HDR algoritması vivo’nun amiral gemisi modellerine entegre olarak geliyor. Amiral gemisi modellerde görüntüleme alanında daha yeni bir gelişme olarak, günümüzde düşük ışıkta çekim sonuçlarını büyük ölçüde iyileştiren daha güçlü algoritmalar çalıştırma yeteneğini yüksek enerji verimliliği ile birleştiren özel çipler kullanılıyor.

    Sanatsal görüntü tasarımı

    Portre çekimleri, birer fotoğraf olmanın ötesinde, gelecekte hatırlanacak duygusal anılar olarak her zaman popüler olacak. Bu noktada, mobil görüntüleme cihazlarının gerçek fark yarattığı alanın portre çekimleri olduğu söylenebilir. İnsanlar artık kristal netliğinde görüntülerin yanı sıra sanatsal becerilerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına, hatıra olarak saklayabilecekleri veya sosyal medyada paylaşabilecekleri mükemmel portreler çekmelerine yardımcı olacak cihazlar istiyorlar. vivo ve ZEISS bu noktada da kayda değer başarılara imza attı. Örneğin fotoğraflarda özellikle kontrolsüz bir şekilde ortaya çıktıklarında genellikle istenmeyen bir durum olan mercek parlamaları, bazı durumlarda aslında fotoğrafa tamamen sanatsal bir görünüm ve his katabiliyor. Özel bir mod, fotoğraflarda insanların genellikle birçok klasik filmde gördüğü ayırt edici bir mercek parlaması görünümü oluşturabiliyor. Çerçevede veya arka planda güçlü bir ışık kaynağı olduğunda, bu efekt göze çarpacak bir şekilde sergilenebiliyor.

    Vivo ve ZEISS mobil fotoğrafçılıkta 2023 trendlerini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Daha gerçek ve daha doğal fotoğraflar

    vivo ve ZEISS’a göre, profesyonel görüntüleme söz konusu olduğunda birçok profesyonel fotoğrafçıya göre portre çekimleri için mükemmel seçim olduğunu kanıtlamış olan 50 milimetrelik klasik fotoğraf merceğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. 50 milimetrelik merceğin görüş alanı insan gözünün görüş alanına yakın olduğu için, bu mercek doğal görünümlü portreler çekilmesine olanak tanıyor. Bu mercek ayrıca nesneyi 1 ila 2 metre arasında makul bir mesafeden çekme imkânı veriyor. Böylece kamera kendilerine çok yaklaştırılmadığı için insanlar kendilerini gergin hissetmiyor, daha doğal ve rahat davranabiliyor ve görünebiliyorlar. 50 milimetrelik mercek ayrıca, doğru diyafram açıklığıyla birçok merceğin genellikle en zayıf noktası olan düşük ışık koşullarında bile mükemmel kalite sunabiliyor.

    Vivo ve ZEISS mobil fotoğrafçılıkta 2023 trendlerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Tüketicilerin kameraların yakalayabileceği görüntü ve videoların yüksek kalitesini tam olarak görebilmeleri için, kameranın sensörleriyle birlikte vivo akıllı telefonların ekranları da kapsamlı kalibrasyon işlemlerine tâbi tutuluyor. Böylece kullanıcılar objektifin yakaladığı fotoğrafları ekranda gerçek renkleriyle görüntüleyebiliyorlar.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ssangyong korando kullanıcı yorumları iphone spam arama engelleme recep ivedik 4 melis optik ses çıkışı 3.5 jack a dönüştürme amerikan kapı fitilleri yapışıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız