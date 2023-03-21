Vivo ve ZEISS mobil fotoğrafçılıkta 2023 trendlerini açıkladı

Tam Boyutta Gör Sosyal medyanın yaygınlaşması ve daha fazla insanın internette paylaşım yapmasıyla birlikte akıllı telefonlarda kamera kalitesinin önemi artıyor. Tüketiciler telefon seçimi yaparken kamera özelliklerine dikkat ediyor. Bu durum, akıllı telefon üreticilerini kamera rekabetine sokuyor.

Akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğraf teknolojilerini getirmek için iş birliği yapan Vivo ve ZEISS, 2023 yılında akıllı telefon fotoğrafçılığı için önem teşkil edecek mobil görüntüleme teknolojilerini açıkladı. Bu sene fotoğrafçılık odaklı akıllı telefon seçimi yaparken hangi özelliklere dikkat edilmesi gerekiyor?

Düşük ışık koşullarında bile mükemmel çekimler

Akıllı telefon kameraları için düşük ışık koşullarında mükemmel çekimler yapmak zor bir konu olsa da, son yıllarda kaydedilen önemli ilerlemelerle bu alanda başarı daha mümkün hale geldi. 1 inç sensörlü görüntüleme sistemleri, bugün zorlu aydınlatma koşullarında bile etkileyici sonuçlar veriyor. Sensöre daha fazla ışık getirmeye yardımcı olan ve gelişmiş bir sinyal-gürültü oranına yol açan 1 inç boyutundaki sensörler, sektörde ezberleri bozuyor. vivo ve ZEISS, 2023 yılında öne çıkacak özelliklerden biri olan bu sensörlerin mobil görüntülemede çıtayı tamamen yeni bir seviyeye yükselteceğini öngörüyor.

Öte yandan sektörde yıllardır daha büyük ve daha fazla mercek elementlerine yönelik bir eğilim gördüklerini anlatan ZEISS Tüketici Ürünleri Kıdemli Akıllı Telefon Teknoloji Müdürü Oliver Schindelbeck, günümüzde artık mümkün olan en iyi görüntü kalitesini elde etmek için plastik mercek elemanları kullanmanın yeterli olmadığını vurguluyor. Artık profesyonel fotoğrafçılık ekipmanlarına benzer cam mercek elementlerini dahil etmenin yaygınlaştığını kaydeden Schindelbeck, üst düzey cam malzemeyi üst düzey plastiklerle birleştirerek genel görüntü kalitesini iyileştirdiklerini ve hayalet çözünürlüklü görüntüler, başı boş ışık ve renk sapmaları gibi istenmeyen efektleri önemli ölçüde azalttıklarını belirtiyor.

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Düşük ışık koşullarında yapılan çekimlerde görüntü işleme de artık önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Mevcut algoritmalar sadece kaliteli görüntü sonrası işleme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda görüntü yakalama ve sahne analizi için de yeni olanaklar sunuyor. Algoritmalarla ve sahne arkasında gerçekleşen bilgiişleme dayalı fotoğrafçılıkla, görece küçük cam elemanların ve sensörlerin üstesinden gelinebiliyor. Manzara algılama ve özellikle gren azaltma, muhteşem gece çekimleri yapmak isteyen kullanıcılara fayda sağlayan iki önemli özellik olarak öne çıkıyor. Örneğin görüntü tonlarını daha da iyi optimize etmek için, yükseltilmiş bir HDR algoritması vivo’nun amiral gemisi modellerine entegre olarak geliyor. Amiral gemisi modellerde görüntüleme alanında daha yeni bir gelişme olarak, günümüzde düşük ışıkta çekim sonuçlarını büyük ölçüde iyileştiren daha güçlü algoritmalar çalıştırma yeteneğini yüksek enerji verimliliği ile birleştiren özel çipler kullanılıyor.

Sanatsal görüntü tasarımı

Portre çekimleri, birer fotoğraf olmanın ötesinde, gelecekte hatırlanacak duygusal anılar olarak her zaman popüler olacak. Bu noktada, mobil görüntüleme cihazlarının gerçek fark yarattığı alanın portre çekimleri olduğu söylenebilir. İnsanlar artık kristal netliğinde görüntülerin yanı sıra sanatsal becerilerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına, hatıra olarak saklayabilecekleri veya sosyal medyada paylaşabilecekleri mükemmel portreler çekmelerine yardımcı olacak cihazlar istiyorlar. vivo ve ZEISS bu noktada da kayda değer başarılara imza attı. Örneğin fotoğraflarda özellikle kontrolsüz bir şekilde ortaya çıktıklarında genellikle istenmeyen bir durum olan mercek parlamaları, bazı durumlarda aslında fotoğrafa tamamen sanatsal bir görünüm ve his katabiliyor. Özel bir mod, fotoğraflarda insanların genellikle birçok klasik filmde gördüğü ayırt edici bir mercek parlaması görünümü oluşturabiliyor. Çerçevede veya arka planda güçlü bir ışık kaynağı olduğunda, bu efekt göze çarpacak bir şekilde sergilenebiliyor.

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Daha gerçek ve daha doğal fotoğraflar

vivo ve ZEISS’a göre, profesyonel görüntüleme söz konusu olduğunda birçok profesyonel fotoğrafçıya göre portre çekimleri için mükemmel seçim olduğunu kanıtlamış olan 50 milimetrelik klasik fotoğraf merceğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. 50 milimetrelik merceğin görüş alanı insan gözünün görüş alanına yakın olduğu için, bu mercek doğal görünümlü portreler çekilmesine olanak tanıyor. Bu mercek ayrıca nesneyi 1 ila 2 metre arasında makul bir mesafeden çekme imkânı veriyor. Böylece kamera kendilerine çok yaklaştırılmadığı için insanlar kendilerini gergin hissetmiyor, daha doğal ve rahat davranabiliyor ve görünebiliyorlar. 50 milimetrelik mercek ayrıca, doğru diyafram açıklığıyla birçok merceğin genellikle en zayıf noktası olan düşük ışık koşullarında bile mükemmel kalite sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör Tüketicilerin kameraların yakalayabileceği görüntü ve videoların yüksek kalitesini tam olarak görebilmeleri için, kameranın sensörleriyle birlikte vivo akıllı telefonların ekranları da kapsamlı kalibrasyon işlemlerine tâbi tutuluyor. Böylece kullanıcılar objektifin yakaladığı fotoğrafları ekranda gerçek renkleriyle görüntüleyebiliyorlar.

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Vivo ve ZEISS mobil fotoğrafçılıkta 2023 trendlerini açıkladı