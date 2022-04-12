Vivo X Fold katlanabilir rekabete katılıyor

Tam Boyutta Gör

Kardeş firma Oppo’nun ardından diğer Çinli üretici Vivo da nihayet katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Vivo X Fold katlanabilir telefon modeli özellikle ekran ve menteşe tarafında özel bir işçilik geliştirmiş.

Vivo X Fold özellikleri ve fiyatı

6.53 inçlik AMOLED dış ekran

8.03 inçlik 1800x2200 piksel Samsung E5 AMOLED iç ekran

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti

12GB RAM

256GB/512GB depolama

50MP 1/1.57 Samsung GN5 OIS ana sensör

16MP ön kamera (ön kapak)

16MP ön kamera (iç ekran)

4600mAh bataraya

66W hızlı şarj, 50W kablosuz, 10W ters şarj

1300 Avro

Vivo Y21G piyasaya sürüldü! İşte özellikleri 2 gün önce eklendi

Vivo X Fold katlanabilir telefon modeli ekran verimliliğine odaklanmış. Ekran SCHOTT UTG ultra ince cam barındırıyor. Schott aynı zamanda Samsung ile de ortak katlanabilir ekran üretimi yapıyor. Bu ekran Display Mate tarafından A+ tavsiyesine sahip. Menteşe ise havacılık endüstrisinde kullanılan malzemeden imal edilmiş. Kanat şeklindeki menteşe 60 derece ve 120 derece arasındaki açılarda açılabiliyor.

Ekranlar LTPO teknolojisi ile enerji verimliliği sunuyor. HDR10+ desteğine sahip ekranlar 120Hz tazeleme hızına ulaşıyor. Ana ekran ise 1Hz seviyesine kadar dinamik aralığa sahip. Her iki ekranda da ultrasonik parmak izi okuyucusuna yer verilmiş.

Arka kamerada ana sensörün yanında 2x telefoto sensör ve 5x periskop sensör yer alıyor. Ultra geniş sensör ise 48MP çözünürlüğünde. Vivo X Fold modeli önümüzdeki haftalarda Çin’de satışa sunulacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo X Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı