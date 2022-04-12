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    Vivo X Fold katlanabilir rekabete katılıyor

    Vivo X Fold katlanabilir akıllı telefon modeli ekranın dayanıklılığına, verimliliğine ve kullanım senaryolarına odaklanıyor. Donanım ise amiral gemisi seviyesinde. 
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    Vivo X Fold
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    Kardeş firma Oppo’nun ardından diğer Çinli üretici Vivo da nihayet katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Vivo X Fold katlanabilir telefon modeli özellikle ekran ve menteşe tarafında özel bir işçilik geliştirmiş. 

    Vivo X Fold özellikleri ve fiyatı

    • 6.53 inçlik AMOLED dış ekran
    • 8.03 inçlik 1800x2200 piksel Samsung E5 AMOLED iç ekran
    • Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti
    • 12GB RAM
    • 256GB/512GB depolama
    • 50MP 1/1.57 Samsung GN5 OIS ana sensör
    • 16MP ön kamera (ön kapak)
    • 16MP ön kamera (iç ekran)
    • 4600mAh bataraya
    • 66W hızlı şarj, 50W kablosuz, 10W ters şarj
    • 1300 Avro

    Vivo X Fold katlanabilir telefon modeli ekran verimliliğine odaklanmış. Ekran  SCHOTT UTG ultra ince cam barındırıyor. Schott aynı zamanda Samsung ile de ortak katlanabilir ekran üretimi yapıyor. Bu ekran Display Mate tarafından A+ tavsiyesine sahip. Menteşe ise havacılık endüstrisinde kullanılan malzemeden imal edilmiş. Kanat şeklindeki menteşe 60 derece ve 120 derece arasındaki açılarda açılabiliyor. 

    Ekranlar LTPO teknolojisi ile enerji verimliliği sunuyor. HDR10+ desteğine sahip ekranlar 120Hz tazeleme hızına ulaşıyor. Ana ekran ise 1Hz seviyesine kadar dinamik aralığa sahip. Her iki ekranda da ultrasonik parmak izi okuyucusuna yer verilmiş. 

    Arka kamerada ana sensörün yanında 2x telefoto sensör ve 5x periskop sensör yer alıyor. Ultra geniş sensör ise 48MP çözünürlüğünde. Vivo X Fold modeli önümüzdeki haftalarda Çin’de satışa sunulacak. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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