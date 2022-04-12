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    vivo X Note tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    vivo X Note dev kavisli ekranı yanında Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 60x melez yakınlaştırma, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama, 80W hızlı şarj gibi özellikler sunuyor. 
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    vivo X Note
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    Günümüzde akıllı telefonlar artık 6 inç boyutların üzerinde bir standart oluşturmuş durumda. Bazı üreticiler ısrarla 7 inçlik seviyeleri de test ediyor. Vivo X Note amiral gemisi dev ekranıyla buna son örnek. 

    vivo X Note özellikleri 

    • 7 inçlik 3080x1440 piksellik E5 AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP ISOCELL GN1 OIS ana sensör
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
    • vivo X Note fiyatı
    • vivo X Note 8GB/128GB – 940$
    • vivo X Note 12GB/256GB – 1030$
    • vivo X Note 12GB/512GB – 1100$

    vivo X Note modeli dev ekranı yanında amiral gemisi özellikleri ile de zirveye oynuyor. Samsung imzalı kavisli ekran 120Hz tazeleme hızı sunuyor ve 1500 nit parlaklık değerine kadar ulaşabiliyor. Parmak izi okuyucu Qualcomm 3D Sonic Max ultrason teknolojisini temel alıyor ve aynı anda iki parmağı okuyabiliyor. Özelleştirilmiş SPU güvenlik yongası ile çekirdek seviyesinde güvenlik tedbirleri alınıyor. 

    vivo X Note
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    Arka kamera paketinde 48MP ultra geniş sensör, 5x telefoto sensör ve 12MP 2x büyütme sensörü yer alıyor. Özel vivo V1 görüntü işlemcisi aynı anda 30 kişiye kadar yüz ifadelerini tanımlayabiliyor. ZEISS da düşük ışık gibi farklı senaryolarda pakete destek oluyor. Grafik birimi ise MEMC teknolojisi ile fps oranlarını bir miktar daha iyileştirebiliyor. 47,132 mm² buhar odası ve grafit katmanı ile soğutulan telefon gelecek hafta piyasada olacak.
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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