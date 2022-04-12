vivo X Note tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Günümüzde akıllı telefonlar artık 6 inç boyutların üzerinde bir standart oluşturmuş durumda. Bazı üreticiler ısrarla 7 inçlik seviyeleri de test ediyor. Vivo X Note amiral gemisi dev ekranıyla buna son örnek.

vivo X Note özellikleri

7 inçlik 3080x1440 piksellik E5 AMOLED ekran

Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

50MP ISOCELL GN1 OIS ana sensör

16MP ön kamera

5000mAh batarya

80W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj

vivo X Note fiyatı

vivo X Note 8GB/128GB – 940$

vivo X Note 12GB/256GB – 1030$

vivo X Note 12GB/512GB – 1100$

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vivo X Note modeli dev ekranı yanında amiral gemisi özellikleri ile de zirveye oynuyor. Samsung imzalı kavisli ekran 120Hz tazeleme hızı sunuyor ve 1500 nit parlaklık değerine kadar ulaşabiliyor. Parmak izi okuyucu Qualcomm 3D Sonic Max ultrason teknolojisini temel alıyor ve aynı anda iki parmağı okuyabiliyor. Özelleştirilmiş SPU güvenlik yongası ile çekirdek seviyesinde güvenlik tedbirleri alınıyor.

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Arka kamera paketinde 48MP ultra geniş sensör, 5x telefoto sensör ve 12MP 2x büyütme sensörü yer alıyor. Özel vivo V1 görüntü işlemcisi aynı anda 30 kişiye kadar yüz ifadelerini tanımlayabiliyor. ZEISS da düşük ışık gibi farklı senaryolarda pakete destek oluyor. Grafik birimi ise MEMC teknolojisi ile fps oranlarını bir miktar daha iyileştirebiliyor. 47,132 mm² buhar odası ve grafit katmanı ile soğutulan telefon gelecek hafta piyasada olacak.



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