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    Vivo X100'e ilgi büyük: Çin'de ön siparişler 1 milyonu aştı

    Vivo X100 serisi telefonlar, 13 Kasım'da Çin'de resmî olarak tanıtılacak ve çıkış yapacak. Telefon şimdiden ön siparişe açıldı ve X serisi telefonlar arasında en çok ilgi gören model oldu.
    vivo x100 ön sipariş 1 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Vivo, X100 serisi amiral gemisi telefonlarını 13 Kasım’da tanıtacak. Resmî lansman öncesinde düz X100 modelinin ön satışları Çin’de başladı. Vivo X100, 1 milyon ön siparişi geçti.

    Vivo, X100 modeli için yalnızca yedi gün içinde 1 milyondan fazla ön sipariş aldı. Vivo tarihinde ilk kez ön sipariş aşamasında bir X serisi telefon bu kadar ilgi gördü. Bu ön sipariş rakamlarının yalnızca standart model için olduğunu, X100 Pro modelinin katılmadığını da belirtmek gerek.

    Vivo X100 beklenen fiyatı ve özellikleri

    Vivo X100 ve X100 Pro, 12GB RAM 256GB depolama alanı ile geliyor. Düz modeli fiyatı 546 dolar, Pro modelin fiyatı 813 dolar civarında. Teknik özellik açısından, X100, 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip. LPDDR5T RAM ve UFS 4.0 depolama kullanıyor. Telefonun kalbinde MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisi var. Telefon, OIS destekli 50MP Sony IMX920 ana kamera, 50MP ultra geniş açılı lens ve OIS, 3x optik zoom, 100x dijital zoom yapabilen 64MP periskop kameraya sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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