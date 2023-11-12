Vivo X100'e ilgi büyük: Çin'de ön siparişler 1 milyonu aştı

Vivo, X100 modeli için yalnızca yedi gün içinde 1 milyondan fazla ön sipariş aldı. Vivo tarihinde ilk kez ön sipariş aşamasında bir X serisi telefon bu kadar ilgi gördü. Bu ön sipariş rakamlarının yalnızca standart model için olduğunu, X100 Pro modelinin katılmadığını da belirtmek gerek.
Vivo X100 beklenen fiyatı ve özellikleri
Vivo X100 ve X100 Pro, 12GB RAM 256GB depolama alanı ile geliyor. Düz modeli fiyatı 546 dolar, Pro modelin fiyatı 813 dolar civarında. Teknik özellik açısından, X100, 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip. LPDDR5T RAM ve UFS 4.0 depolama kullanıyor. Telefonun kalbinde MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisi var. Telefon, OIS destekli 50MP Sony IMX920 ana kamera, 50MP ultra geniş açılı lens ve OIS, 3x optik zoom, 100x dijital zoom yapabilen 64MP periskop kameraya sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.