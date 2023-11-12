Tam Boyutta Gör Vivo, X100 serisi amiral gemisi telefonlarını 13 Kasım’da tanıtacak. Resmî lansman öncesinde düz X100 modelinin ön satışları Çin’de başladı. Vivo X100, 1 milyon ön siparişi geçti.

Vivo X100 ve X100 Pro, küresel pazara geliyor 1 gün önce eklendi

Vivo, X100 modeli için yalnızca yedi gün içinde 1 milyondan fazla ön sipariş aldı. Vivo tarihinde ilk kez ön sipariş aşamasında bir X serisi telefon bu kadar ilgi gördü. Bu ön sipariş rakamlarının yalnızca standart model için olduğunu, X100 Pro modelinin katılmadığını da belirtmek gerek.

Vivo X100 beklenen fiyatı ve özellikleri

Vivo X100 ve X100 Pro, 12GB RAM 256GB depolama alanı ile geliyor. Düz modeli fiyatı 546 dolar, Pro modelin fiyatı 813 dolar civarında. Teknik özellik açısından, X100, 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip. LPDDR5T RAM ve UFS 4.0 depolama kullanıyor. Telefonun kalbinde MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisi var. Telefon, OIS destekli 50MP Sony IMX920 ana kamera, 50MP ultra geniş açılı lens ve OIS, 3x optik zoom, 100x dijital zoom yapabilen 64MP periskop kameraya sahip.

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Vivo X100'e ilgi büyük: Çin'de ön siparişler 1 milyonu aştı