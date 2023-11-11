Tam Boyutta Gör Vivo, çok yakında amiral gemisi X100 serisini ve Watch 3’ü tanıtacak. X100 serisi standart, pro ve pro plus modellerinden oluşacak ancak serinin en üst modeli olacak X100 Pro Plus, X100 ve X100 Pro’dan sonra tanıtılacak. Lansmandan önce Vivo X100 ve Vivo X100 Pro’nun küresel versiyonları Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Bütçe telefonları Vivo Y27 ve Y17s Türkiye'de satışa sunuldu! 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Vivo X100, V2308 model numarasıyla, Vivo X100 Pro V2309 model numarasıyla kıyaslama veritabanında listelendi. Her iki telefonda da MediaTek’in yakın zamanda duyurduğu Dimensity 9300 işlemcisi olacak. Düz model 12GB RAM ile listelenirken, Pro model 16GB RAM ile görülüyor. Funtouch OS 14 arayüzünü taşıyan Android 14 ile gelecek telefonlar arkada ZEISS APO lensi bulunan çıkıntılı dairesel kamera modülüne sahip olacak.

İki cihaz da ayrıca Hindistan’da BIS sertifikasını aldı. X100’ün teknik özelliklerine bakıldığında 6.78 inç AMOLED ekran, 50MP üçlü kamera kurulumu, 32MP selfie kamera, 120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. X100 Pro’nun farklı bir kamera kurulumuna ve 4500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Telefon, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş lens, 64MP periskop sensöre sahip olacak. Düz modeldeki 50MP kamera Sony IMX920 sensörünü kulanırken, Pro modeldeki birincil kamera Sony IMX989 sensörünü barındıracak.

Vivo X100 ve Vivo X100 Pro’nun detaylı özelikleri, fiyatları ve çıkış tarihi hakkında bilgileri resmî olarak 13 Kasım’da öğreneceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Vivo X100 ve X100 Pro, küresel pazara geliyor