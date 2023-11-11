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    Vivo X100 ve X100 Pro, küresel pazara geliyor

    Vivo, 13 Kasım'da X100 serisi akıllı telefonlarını Çin'de tanıtacak. Geekbench testi ile X100 ve X100 Pro modellerinin küresel pazarda da satışa çıkacağı ortaya çıktı.
    vivo x100 & x100 pro global pazar Tam Boyutta Gör
    Vivo, çok yakında amiral gemisi X100 serisini ve Watch 3’ü tanıtacak. X100 serisi standart, pro ve pro plus modellerinden oluşacak ancak serinin en üst modeli olacak X100 Pro Plus, X100 ve X100 Pro’dan sonra tanıtılacak. Lansmandan önce Vivo X100 ve Vivo X100 Pro’nun küresel versiyonları Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

    Vivo X100 & X100 Pro Geekbench testi Tam Boyutta Gör
    Vivo X100, V2308 model numarasıyla, Vivo X100 Pro V2309 model numarasıyla kıyaslama veritabanında listelendi. Her iki telefonda da MediaTek’in yakın zamanda duyurduğu Dimensity 9300 işlemcisi olacak. Düz model 12GB RAM ile listelenirken, Pro model 16GB RAM ile görülüyor. Funtouch OS 14 arayüzünü taşıyan Android 14 ile gelecek telefonlar arkada ZEISS APO lensi bulunan çıkıntılı dairesel kamera modülüne sahip olacak.

    İki cihaz da ayrıca Hindistan’da BIS sertifikasını aldı. X100’ün teknik özelliklerine bakıldığında 6.78 inç AMOLED ekran, 50MP üçlü kamera kurulumu, 32MP selfie kamera, 120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. X100 Pro’nun farklı bir kamera kurulumuna ve 4500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Telefon, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş lens, 64MP periskop sensöre sahip olacak. Düz modeldeki 50MP kamera Sony IMX920 sensörünü kulanırken, Pro modeldeki birincil kamera Sony IMX989 sensörünü barındıracak.

    Vivo X100 ve Vivo X100 Pro’nun detaylı özelikleri, fiyatları ve çıkış tarihi hakkında bilgileri resmî olarak 13 Kasım’da öğreneceğiz.

    Kaynakça https://www.mysmartprice.com/gear/vivo-x100-x100-pro-global-variants-geekbench-bis-certification/ https://www.gizmochina.com/2023/11/10/vivo-x100-x100-pro-global-variants-surface-on-geekbench/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    çimtaş maaşları hesabıma yüklü miktarda para gelirse ne olur photon en iyi serisi dosya veya dizin bozuk ve okunamaz durumda midas kullananlar

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