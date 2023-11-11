Vivo X100 ve X100 Pro, küresel pazara geliyor

İki cihaz da ayrıca Hindistan’da BIS sertifikasını aldı. X100’ün teknik özelliklerine bakıldığında 6.78 inç AMOLED ekran, 50MP üçlü kamera kurulumu, 32MP selfie kamera, 120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. X100 Pro’nun farklı bir kamera kurulumuna ve 4500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Telefon, 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş lens, 64MP periskop sensöre sahip olacak. Düz modeldeki 50MP kamera Sony IMX920 sensörünü kulanırken, Pro modeldeki birincil kamera Sony IMX989 sensörünü barındıracak.
Vivo X100 ve Vivo X100 Pro’nun detaylı özelikleri, fiyatları ve çıkış tarihi hakkında bilgileri resmî olarak 13 Kasım’da öğreneceğiz.Kaynakça https://www.mysmartprice.com/gear/vivo-x100-x100-pro-global-variants-geekbench-bis-certification/ https://www.gizmochina.com/2023/11/10/vivo-x100-x100-pro-global-variants-surface-on-geekbench/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.