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    Vivo X100 Pro kutusundan 120w hızlı şarj adaptörü çıkacak

    Vivo, MediaTek Dimensity 9300 işlemcili yeni amiral gemilerini 13 Kasım'da tanıtacak. Lansman öncesi Vivo X100 Pro modelin kutu açılış videosu ortaya çıktı.     

    Vivo X100 ve X100 Pro’nun tasarımı geçtiğimiz günlerde yayınlanan resmî görsellerle ortaya çıkmıştı. Şimdi de Pro modelin kutu açılış videosu yayınlandı. İşte karşınızda Vivo X100 Pro:

    Videoda gösterildiği üzere Vivo X100 Pro, büyük, koyu gri bir kutuda geliyor. Kutu açılış videosunda telefonun Star Trail Blue olarak geçen mavi renkli modelini hem arkadan hem de önden görüyoruz. Kutudan USB şarj/veri aktarma kablosuyla birlikte 120W hızlı şarj cihazı çıkıyor.

    Vivo X100 Pro özellikleri (beklenen)

    Vivo X100 Pro, 5400 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen ince bir tasarıma sahip gibi görünüyor. 120w kablolu şarjın yanı sıra 50w kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor. Telefonun arkasındaki büyük dairesel kamera modülünde 50MP Sony IMX989 ana kamera, 50MP ultra geniş lens, 64MP OmniVision OV64B periskop telefoto kamera yer alıyor. Öndeki kamera da 32MP.

    X100 Pro’nun 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.78 inç kavisli OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile gelecek ilk telefon, biyometrik güvenlik olarak ekran içi parmak izi sensörü içeriyor. Telefonun en üst modelinde 16GB LPDDR5T RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı bulunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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