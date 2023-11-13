Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden SK hynix, günümüzün en hızlı mobil bellek standardı 9,6 Gbps 16GB LPDDR5T DRAM'lerin artık erişilebilir olduğunu duyurdu. İlk olarak Ocak ayında lanse edilen teknoloji, ilerleyen saatlerde tanıtılacak Vivo X100 ve X100 Pro modellerine eşlik edecek.

Vivo X100 ve X100 Pro sektörde ilk olacak

Kaçıranlar için SK Hynix tarafından yeni geliştirilen LPDDR5T (Low Power Double Data Rate Turbo), 8.Nesil LPDDR6'dan önce 7.neslin yükseltilmiş bir sürümü niteliğinde. Yeni standart, JEDEC tarafından belirlenen 1,01 ila 1,12V arasında saniyede 77GB veri işleme kapasitesine sahip. Bu kapasitenin 15 FullHD videoya eş değer olduğunu belirtelim.

Bugün bellek devi, yeni çözümlerin Vivo başta olmak üzere akıllı telefon üreticilerine tedarik edildiğini doğruladı. Bu noktada ilerleyen saatlerde tanıtılacak Vivo X100 ve X100 Pro, yeni standarda sahip ilk cihazlardan biri olacak. Ayrıca yenilikler bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda her iki telefonun, Dimensity 9300 işlemci ile sektörde bir ilk olacağını belirtelim.

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Mevcut raporlara göre Vivo X100, ön yüzünde 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrandan destek alacak. Bu noktada LPDDR5T RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen cihaza, OIS destekli 50MP Sony IMX920 ana kamera, 50MP ultra geniş açılı lens ve OIS, 3x optik zoom, 100x dijital zoom yapabilen 64MP periskop kamera eşlik edecek.

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SK Hynix duyurdu: Vivo X100 ve X100 Pro sektörde ilk olacak