SK Hynix duyurdu: Vivo X100 ve X100 Pro sektörde ilk olacak

Vivo X100 ve X100 Pro sektörde ilk olacak
Kaçıranlar için SK Hynix tarafından yeni geliştirilen LPDDR5T (Low Power Double Data Rate Turbo), 8.Nesil LPDDR6'dan önce 7.neslin yükseltilmiş bir sürümü niteliğinde. Yeni standart, JEDEC tarafından belirlenen 1,01 ila 1,12V arasında saniyede 77GB veri işleme kapasitesine sahip. Bu kapasitenin 15 FullHD videoya eş değer olduğunu belirtelim.
Bugün bellek devi, yeni çözümlerin Vivo başta olmak üzere akıllı telefon üreticilerine tedarik edildiğini doğruladı. Bu noktada ilerleyen saatlerde tanıtılacak Vivo X100 ve X100 Pro, yeni standarda sahip ilk cihazlardan biri olacak. Ayrıca yenilikler bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda her iki telefonun, Dimensity 9300 işlemci ile sektörde bir ilk olacağını belirtelim.
Mevcut raporlara göre Vivo X100, ön yüzünde 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrandan destek alacak. Bu noktada LPDDR5T RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen cihaza, OIS destekli 50MP Sony IMX920 ana kamera, 50MP ultra geniş açılı lens ve OIS, 3x optik zoom, 100x dijital zoom yapabilen 64MP periskop kamera eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.