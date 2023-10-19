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    Vivo X100 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Yakında geliyor

    Vivo'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Vivo X100 Pro, 3C sertifikasyon sitesinde görünmeye başladı. Peki Vivo X100 serisinden neler bekleniyor? işte tüm bildiklerimiz...
    Vivo X100 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Vivo X90 serisi ile pazarda önemli bir başarıya imza atan Vivo, çok yakında Vivo X100 serisi akıllı telefonlarını duyuracak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Vivo X100 Pro 3C seritifkasyon sitesinde görünmeye başladı. Akıllı telefonlar şarj konusunda sınırları zorlayabilir. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    120W hızlı şarj, Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlası

    Bilmeyenler için Vivo X100 serisi, X100, X100 Pro ve X100 Pro+ olmak üzere toplam üç modelden oluşacak. Bu noktada serinin en üst modeli olacak X100 Pro Plus’ın 200MP telefoto lens dahil olmak üzere önemli yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Bugünki 3C sertifikasyon listesi ise, Vivo X100 Pro'nun bazı kilit özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

    Ortaya çıkan bilgilere göre Vivo X100 Pro ve Pro Plus, 120W hızlı şarj desteği ve 5100 mAh pil kapasitesi ile desteklenecek. Ayrıca akıllı telefonun, 1220p çözünürlüğünde kavisli OLED panele sahip olacağı belirtiliyor. 

    Serinin temel modeli Vivo X100'ün ise, iki farklı sürümde karşımıza çıkacağı söyleniyor. Bunlardan ilki kavisli ekran, 5.400mAh pil kapasitesi, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunacak. Diğeri ise düz OLED ekran, daha küçük pil kapasitesi ve 120W şarj hızı ile geliyor. Bu noktada Vivo X90 serisinin 80W hızlı şarj desteği ile tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla önemli bir artış söz konusu.

    Vivo X100 serisinin beklenen özellikleri

    Daha önce Vivo X100 Pro'nun uydu bağlantısı özelliği ile tanıtılacağından sizlere bahsetmiştik. Ayrıca yaklaşmakta olan modelin, 1/1,43 inç boyutlarında 53MP Sony LYT800 kamera ve 100 mm 64 MP telefoto lens ile destekleneceği söyleniyor. Pro Plus modeli ise 200 MP telefoto lens ile donatılacak. Kamera kurulumuna ek olarak Vivo X100 ve X100 Pro'nun Dimensity 9300, Vivo X100 Pro Plus modelinin ise, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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