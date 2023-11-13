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    Vivo X100 ve X100 Pro bugün tanıtılacak: İşte beklenen fiyatları

    Vivo, bugün X100 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte Watch 3 modelini tanıtacak. Lansman öncesinde cihazların fiyatlarını gösteren bir belge ortaya çıktı.     
    vivo x100 & x100 pro fiyatları sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, 13 Kasım’da Çin’de Vivo X100, Vivo X100 Pro ve Vivo Watch 3 ürünlerini tanıtacak. Weibo üzerinden sızdırılan son bilgiler, cihazların fiyatlarını ortaya çıkardı.

    Vivo Watch 3'ün fiyatının 180 dolar seviyesinde olması beklenirken, bellek ve depolama alanına göre Vivo X100 serisi fiyatları şu şekilde:

    Vivo X100 beklenen fiyatı

    • 12GB + 256GB: 550 dolar
    • 16GB+ 512GB: 650 dolar

    Vivo X100 Pro beklenen fiyatı

    • 12GB + 256GB: 700 dolar
    • 16GB: 512GB: 800 dolar

    Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek Dimensity 9300 işlemcili ilk telefon olarak çıkış yapacak. İki telefon da en yeni LPDDR5T RAM teknolojisini kullanacak. OriginOS 4 Android 14 işletim sistemiyle gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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