Vivo X100 ve X100 Pro bugün tanıtılacak: İşte beklenen fiyatları

Tam Boyutta Gör Vivo, 13 Kasım’da Çin’de Vivo X100, Vivo X100 Pro ve Vivo Watch 3 ürünlerini tanıtacak. Weibo üzerinden sızdırılan son bilgiler, cihazların fiyatlarını ortaya çıkardı.

Vivo Watch 3'ün fiyatının 180 dolar seviyesinde olması beklenirken, bellek ve depolama alanına göre Vivo X100 serisi fiyatları şu şekilde:

Vivo X100 beklenen fiyatı

12GB + 256GB : 550 dolar

: 550 dolar 16GB+ 512GB: 650 dolar

Vivo X100 Pro beklenen fiyatı

12GB + 256GB : 700 dolar

: 700 dolar 16GB: 512GB: 800 dolar

Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek Dimensity 9300 işlemcili ilk telefon olarak çıkış yapacak. İki telefon da en yeni LPDDR5T RAM teknolojisini kullanacak. OriginOS 4 Android 14 işletim sistemiyle gelecek.

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Vivo X100 serisinin fiyatları sızdırıldı