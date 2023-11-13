Vivo X100 ve X100 Pro bugün tanıtılacak: İşte beklenen fiyatları

Vivo Watch 3'ün fiyatının 180 dolar seviyesinde olması beklenirken, bellek ve depolama alanına göre Vivo X100 serisi fiyatları şu şekilde:
Vivo X100 beklenen fiyatı
- 12GB + 256GB: 550 dolar
- 16GB+ 512GB: 650 dolar
Vivo X100 Pro beklenen fiyatı
- 12GB + 256GB: 700 dolar
- 16GB: 512GB: 800 dolar
Vivo X100 ve X100 Pro, MediaTek Dimensity 9300 işlemcili ilk telefon olarak çıkış yapacak. İki telefon da en yeni LPDDR5T RAM teknolojisini kullanacak. OriginOS 4 Android 14 işletim sistemiyle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.