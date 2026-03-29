    Vivo X300s özellikleri lansman öncesi netleşti: İşte beklenen özellikler

    Vivo'nun yeni akıllı telefonu Vivo X300s'nin özellikleri resmi olarak doğrulandı. İşte Dimensity 9500, 7100 mAh batarya ve gelişmiş kamera sistemiyle gelen modelin detayları:

    Vivo X300s özellikleri lansman öncesi netleşti Tam Boyutta Gör
    Vivo X300s özellikleri, lansman öncesinde şirket tarafından paylaşılan resmi bilgilerle büyük ölçüde netlik kazandı. Çin merkezli üretici, 30 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte X300 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanırken, aynı sahnede X300s ve Pad 6 Pro cihazlarının da duyurulacağını doğruladı. Ürün Müdürü Han Boxiao tarafından paylaşılan görseller ve tanıtım videosu, cihazın donanım bileşenlerinden ekran teknolojisine kadar birçok kritik detayı ortaya koyuyor.

    İşte Vivo X300s'nin beklenen özellikleri:

    Paylaşılan teknik bilgilere göre Vivo X300s, MediaTek’in yeni nesil Dimensity 9500 yonga setinden güç alacak. Bu işlemci, özellikle enerji verimliliği ve yüksek performans dengesini hedefleyen mimarisiyle dikkat çekiyor. Buna ek olarak Vivo’nun kendi geliştirdiği V3+ görüntüleme çipi, fotoğraf ve video işleme tarafında cihazın öne çıkan bileşenlerinden biri olarak konumlanıyor.

    Ekran tarafında ise 6,78 inç büyüklüğünde düz bir panel tercih edilmiş. Zeiss renk kalibrasyonu ile optimize edilen bu ekran, renk doğruluğu açısından profesyonel fotoğraf düzenleme monitörlerini andıran bir yaklaşım sunmayı hedefliyor. 144Hz yenileme hızı, özellikle hızlı kaydırma hareketlerinde ve oyun deneyiminde akıcılığı artırarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

    Vivo X300s’in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise batarya kapasitesi. 7.100 mAh seviyesindeki batarya, günümüz amiral gemisi segmentinde alışılmış değerlerin oldukça üzerinde konumlanıyor. Şarj tarafında ise 90W kablolu ve 40W kablosuz şarj desteği, yüksek kapasiteli bataryanın kısa sürede doldurulabilmesini mümkün kılmayı amaçlıyor. Büyük bataryanın getirdiği ısı yönetimi ihtiyacı ise geniş alanlı VC sıvı soğutma sistemiyle karşılanıyor. Ayrıca cihazın ses tarafında da iyileştirmeler bulunuyor. Çift stereo hoparlör sistemi, geliştirilmiş ses ayarlarıyla desteklenerek daha dengeli ve yüksek çıkışlı bir ses performansı sunmayı amaçlıyor.

    Kamera tarafında ise ön tarafta 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alabileceği belirtilirken, arka tarafta 200 megapiksel ana sensörün bulunması bekleniyor. Buna 50 megapiksel ultra geniş açı ve OIS destekli 50 megapiksel periskop telefoto lensin eşlik etmesi, cihazın farklı çekim senaryolarında esneklik sunacağını gösteriyor. Açık yeşil, lavanta, beyaz ve koyu gri gibi farklı renk seçenekleriyle gelmesi beklenen cihaz, bunların yanında ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, USB-C Gen 3.2 bağlantı noktası ve IP68 ile IP69 sertifikaları gibi detaylar ile birlikte piyasaya sürülecek. 

